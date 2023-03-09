王建煊要選總統 拋政見當選立刻把扁抓回去坐牢

監察院前院長王建煊，宣布將參選2024年總統大選。（本報資料照片）

監察院前院長王建煊宣布參選2024年總統大選。王建煊昨接受媒體專訪時表示，參選是因為看到台灣一直向下沉淪，兩岸關係壞到就要打仗，繼續抱著美國大腿，一發生意外就完蛋了，而台灣最需要的，就是和平統一。

王建煊指出，他超過80歲了，這把年紀要選，是因為擔憂台灣未來，台灣最需要的是和平統一，所以想來想去還是跳出來，選得上很好，選不上沒關係，至少有盡心盡力；他已經很多年沒有參與新黨，與其還要花功夫遊說新黨提名 ，不如就用無黨籍參選。王建煊若以無黨籍參選，須通過公民連署階段，才能正式參選。

王建煊也拋出幾項政見表示，前總統陳水扁 保外就醫卻活躍於政壇，在外面趴趴走，還幫他兒子助選，到處嘰哩呱啦，怎麼符合保外就醫資格？若當選總統，會立刻把扁抓回去坐牢，也許過一段時間，再用總統職權特赦。

至於對死刑犯態度，王建煊表示，已判死為何不執行，還要拿納稅人的錢供他們吃喝，若當選總統，一個月內會將這些人槍決。王建煊說，台灣不判死，犯罪者就不怕，若當選，中華民國 絕不參加廢死，死刑還要加強執行。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，尊重王建煊的參選權利，但他的政治主張絕對不是台灣現在的主流。