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朱立倫不納入國民黨2024總統初選民調 被解讀為不參選

記者劉宛琳、蔡晉宇／台北9日電
備戰2024，國民黨主席朱立倫（右）說，作為總教練一定要提出最好的候選人。（記者陳正興／攝影）
備戰2024，國民黨主席朱立倫（右）說，作為總教練一定要提出最好的候選人。（記者陳正興／攝影）

備戰2024，國民黨中常會昨天討論立委、總統選舉辦法，黨秘書長黃健庭表示，中常委建議徵召，黨中央會徵詢各方意見，凝聚黨內共識；他強調，黨主席朱立倫不會把自己納入總統民調。此被解讀為朱立倫將不參選2024總統。

朱立倫昨天表示，面對2024選戰，不躁進、但絕對不能拖延，黨中央一定是秉持公平、公正的立場，不可以、也不會有任何偏私，「我作為黨主席，從頭到尾都是堅持無私無我，沒有任何個人考量，沒有自我，只求國民黨好」，作為總教練一定要提出最好的候選人，讓國民黨明年的總統立委都能勝選。

黃健庭會後轉述時，被問到朱立倫是否會將自己納入2024人選？黃說，朱已講過很多次，不會把自己納入考量，「就是把最強的推出來，甚至人選沒有包括他」、「他希望民調就不用納入他了」。媒體追問，此話是否代表總統人選排除朱立倫？黃強調：「主席說，無私無我，沒有個人考量。」國民黨發言人林家興補充說明：「他（指朱）自己沒有考量他。」

黃健庭表示，中常委關心提名時程不要拖太晚，並直接表達要徵召。他轉述朱立倫在會中表示，過去國民黨總統的人選大概都落在5、6月產生，四年前情況特殊確實比較晚，到7月才提名，「但今年不會有到7月才要來辦初選的狀況產生」，勝選是唯一的目標，黨中央會在這個目標底下凝聚共識。

黃健庭也說明，若是要徵召，民調會是一個參考的依據，就像去年選策會做的縣市長徵召模式，「還能變出什麼新的把戲」？

鴻海創辦人郭台銘是否納入民調？黃健庭說，如果徵召最有共識，那郭當然是考慮的對象之一，朱主席已強調要團結所有非綠的力量。至於是否會徵詢郭？黃說，要看黨內有無共識。

國民黨立委部分，最快4月初、最晚6月底前完成提名。黃健庭表示，下周將成立「選戰策略會報」，初步規畫分三個階段，最快3月16日啟動第一階段，無爭議區4月初完成提名；第二階段，有爭議區先行協調；第三階段，無法協調必須民調初選，原則採三成黨員、七成全民調，不過，作業要點會規範參選人可自行協調全部使用全民調。

民調 國民黨 提名

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