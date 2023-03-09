民進黨大局條款「不挺議員轉戰立委」 藍議員諷綠版現任條款

民進黨 主席賴清德 不建議現任議員參與立委選舉，有英系、正國會及蘇系中執委反對，認為這樣限制不符合民主原則，強調透過初選，黨就應該要大開大闔；國民黨 台北市議員徐巧芯表示，這是民進黨版的「現任條款」，不推出最強候選人，要搞現任優先，她反而樂觀其成。

本報系聯合報報導，國民黨台中市黨部主委顏文正說，民進黨明明就是「保障現任」、「沒收初選」，兼擋新北市長侯友宜，還甩鍋給國民黨，大家看清楚之後，就知道誰比較民主。

國民黨台北市議員徐弘庭表示，這是民進黨中央對國民黨計畫性的攻擊，阻止藍營年輕化，因民進黨黨內結構單純，民進黨的立委競爭是派系競爭，不是個人競爭，在派系就可解決世代交替問題，反觀國民黨需要競爭，若不是議員根本無法有機會挑戰立委。

台北中國時報報導，賴清德在通過大選提名策略小組後，拿起桌上一張A4紙念出「誠信條款」，稱這次是通過原則性宣示，是為了大局，「這是對民進黨加分」。

對於民進黨中央原則性的宣示，已表態轉戰立委的民進黨高雄市議員黃秋媖表示錯愕，暫時不知道怎麼應對這個問題，至於選不選還要再跟競選團隊討論，後續視情況而定。

正國會的陳茂松以嘉義市為例，他雖沒直接點名，但他認為不能排除讓議員參選；蘇系立委蘇巧慧則表示，很多議員都很優秀，連任四、五屆很有實力，說不定就是最容易當選的人，所以民進黨還是要公平競爭。

民進黨北市松信選區議員、中執委許淑華表示，民進黨在該選區沒有現任立委，她雖具有議員身分，但可參選立委，她會努力爭取。她說，自己不管當議員還是立委，就都在這個選區，沒有落跑問題。