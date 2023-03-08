15大法官 恐將全由蔡英文提名 法界憂「全面失控」

今年9月將有4位大法官任期屆滿，未來恐形成15位大法官都由蔡總統提名，引發在野黨質疑。(本報資料照片)

今年9月底將有4位大法官 任期屆滿，總統府昨天表示，蔡英文總統已核定成立「（民國）112年司法院大法官提名 審薦小組」，由副總統賴清德 任召集人，將協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意。但若提名通過，將形成15位在任大法官都由蔡總統提名，在野黨質疑難脫黨政色彩疑慮。前立委林濁水則建議蔡總統聲請憲法法庭釋憲。

總統府發言人林聿禪表示，現任大法官15人，其中2015年10月1日就任的四位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。蔡總統已核定大法官提名審薦小組設置要點，敦聘賴副總統、司法院前院長翁岳生、前院長賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝六人為提名審薦小組委員，並指請賴清德擔任召集人，翁岳生、賴英照擔任副召集人，襄助總統以公開、公平、公正方式提名大法官，今天召開會議，將公開接受社會各界推薦、自薦大法官候選人。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，提名大法官是總統職權，國民黨尊重，但審薦小組召集人賴清德現在是民進黨主席，令人質疑具政治影響，不應該由黨主席身分的賴清德當召集人；人選要以專業為優先，絕不可有政治背景的影響、甚至黨派考量，否則國民黨在國會一定杯葛到底。

曾銘宗強調，本應獨立行使職權的監察院，已被質疑喪失獨立性，「不要讓監察院現在的問題，在司法院重新上演」。

民進黨立委劉建國表示，這些大法官的任期屆滿，「如果是制度使然，一切就要回歸到最自然的方式」，當然必須由現任總統任命，這是憲法賦予總統的職權。

時代力量立委陳椒華則表示，這次寫下大法官全部都由同1位總統提名的首例，誠心建議蔡英文總統務必要很有智慧地處理提名人選，因為大法官必須保持客觀中立，未來才能處理涉及政治性的爭訟案件。

對於外界質疑未來15位大法官都是蔡政府提名，將造成光譜過度傾斜，林聿禪表示，蔡總統提名大法官是憲法規定的權責，也是義務；今年9月30日將屆滿任期的4位大法官，是於馬前總統任內2015年10月1日就任。

林濁水表示，馬英九總統任內破壞大法官任期交錯的憲法設計，「該磕頭謝罪」，但現在提名權在蔡英文總統手裡，若不提名恐違憲，若提名又違背當初修憲的精神，他主張蔡總統可依行使職權有牴觸憲法疑義，聲請憲法法庭釋憲，讓大法官把問題講清楚。

有法官說，當初大法官提名制度設計時，大法官除了解釋憲法，也可針對具體個案裁判憲法審查，再觀諸近來作出溢出法條文義的裁判，已取代立法機關權責，除了難脫「配合政策解釋」的疑慮，更擔憂未來大法官會「全面失控」。