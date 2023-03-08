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冷眼集／整碗捧去或節制權力 在蔡英文一念間

記者 林河名
蔡英文總統。(本報資料照片)
蔡英文總統。(本報資料照片)

4位大法官今年9月30日任期屆滿，蔡英文總統已啟動提名審薦小組，由副總統賴清德擔任召集人幫忙「攬才」，若這4位大法官人選仍由蔡總統提名並通過，將形成15位大法官「清一色」由蔡1人提名的憲政怪象；由「民進黨主席」賴清德召集舉薦大法官，也有政黨色彩疑慮。

憲法增修條文第5條規定，就是刻意把15位大法官分成兩組，交錯提名，避免同一總統獨攬提名的弊病。但修憲施行之後，到馬英九總統任內，就因立院杯葛部分大法官人選及重新提名，打破了交錯提名的設計。民進黨把過錯都推給馬英九，只會讓這項憲政爭議淪為口水戰；若要導回原先修憲的精神，必須朝野合力補救。

大法官對保障人權、釐清憲法爭議的重要性，已無庸贅言；但近年來，大法官被質疑「政治色彩鮮明」，也是不爭的事實，這也影響人民對司法「終局解釋」的信賴。如果未來全部15位大法官都由蔡總統一人提名，這種「世界奇蹟」衍生的爭議及疑慮，只會愈多愈深，這也是必須正視此問題的最大原因。

前立委林濁水拋出「總統聲請釋憲」或許是解決問題方式之一，審薦小組更有必要對此「直球對決」。

但最終仍是蔡總統的抉擇。任期僅剩1年多，她可以選擇繼續提名4位大法官人選，但將留下15位大法官提名「整碗捧」的不佳憲政形象；她也可以節制總統權力，回歸修憲的精神，那將是完全不同的歷史定位。

大法官 提名 馬英九

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