2024起跑 藍綠啟動提名機制 王建煊決定選總統

監察院前院長王建煊決定2024參選總統。(本報資料照片)

南投立委補選結果牽動2024總統大選，藍綠今天同步啟動總統、立委提名 機制。國民黨 主席朱立倫昨天表示，今天中常會將開始討論立委和總統的提名作業，也做了相關準備，國民黨會積極進行。據了解，國民黨中常會今將廣泛討論，暫時還不會有辦法出爐，會將討論結果整理後再研擬。

84歲的監察院前院長王建煊決定參選總統，他接受台灣醒報採訪時表示，將在3月29日於台大校友會館舉辦記者會，正式宣布參選總統，場地已經借好了，錢也繳了。至於參選的原因，則是因為「台灣快完蛋了」。

由於新北市長侯友宜缺席國民黨南投立委補選候選人林明溱的選前之夜活動，外傳朱不滿，兩人不和。朱立倫昨說，「謠言止於智者」，事後他對於侯不管當面、電話都有表達感謝之意。

至於外界將侯友宜視為「敗選戰犯」，朱立倫表示，來幫忙的縣市長和黨內同志都很辛苦，他都一一表達最大的感謝，不要把矛頭再指向任何一位其他黨內同志，「所有的責任都我負」，這是他應該承擔的，不管輔選不利或中間過程有任何錯誤，都是他要深刻反省與檢討；接下來面對2024，他一定要推出最好、最強的候選人。

媒體追問，這次會擔任總教練還是選手？朱立倫說，他一定是無私無我，一定不會有任何個人的考量，就是希望國民黨好，「總教練就是要提出最強、最好的候選人」。

國民黨智庫執行長柯志恩昨天表示，朱立倫會找到適當的候選人，目前已開始展開協調作業，如果黨內可以得到共識，徵召是一個不錯的方式；依照過去國民黨的體質，如果要推出最強候選人，以勝選作為最大的一個考量，「我個人認為，徵召比初選的嫌隙會少很多」。

宣布參選總統的孫文學校總校長張亞中昨提出「真金制度」，呼籲有意願參與2024的黨內之士，必須主動表達承擔意願，提出理念政見，並建議初選要納入黨員民調。

民進黨 今天將舉行中執會，提請成立「2024大選提名策略小組」，並決議下屆立委選舉艱困選區徵召總數及選區別。據悉，立委初選將比照過去規定，若民進黨上次在該區得票率未超過42.5%，即為艱困選區，將由黨主席徵召。

其中，台北市中正、萬華區是否繼續禮讓無黨籍立委林昶佐，備受關注。

民進黨上次在中正、萬華區提名立委是2012年，由前議員顏聖冠參選，得票率為42.42%，因此該區為「徵召區」；2016、2020兩度禮讓給林昶佐。黨政人士說，該區目前仍是徵召區，黨主席有權繼續禮讓林昶佐，但仍待後續協調。

此外，因線民案退黨的立委黃國書，曾經宣布不再參選立委，但最近無論檯面上下都有「盟友」力挺，包括最近民團發起支持黃國書行動，立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅也喊話「整合」，並呼籲黨中央以林昶佐模式禮讓。

黨政人士說，黃國書因線民案退黨後，雖在立法院仍配合民進黨團運作，但部分學運世代對線民案仍不能諒解，若尚未舉辦初選就先談禮讓，可能會再度引發黨內矛盾。