新聞評論／大局為重 別用中央廚房開小灶

國民黨主席朱立倫表示，面對南投立委補選失利，身為黨主席會深刻反省檢討。(記者侯永全／攝影)

國民黨 以些微之差輸掉南投立委補選，從某個角度看，或許不是一件壞事。第一，國民黨不能再以為2024大選是打順風球，以為「討厭民進黨 」的民氣會一直與藍營同在；第二，國民黨須收拾驕兵心態，努力向選民證明自己比民進黨更清明、更有執政能力；第三，下屆總統選舉，國民黨如何推出最有勝算的人選，搭配吸引人的立委提名 策略，黨中央似仍缺乏全盤計畫。

以南投立委補選為例，林明溱的提名不能說錯，畢竟他的民調和執政聲望都高。問題是，中央在提名後就撒手不管，全交給地方團隊操盤。最致命的錯誤，是林明溱說自己「不尋求連任」，表現得毫無企圖；那麼，選民投你豈非白費？於是，民進黨抓緊這點窮打猛追，直攻他安排兒子「繼承」；接著扯出林家「豪宅」及選舉補助款問題，林明溱便身陷泥淖。

國民黨提名林明溱，卻不積極輔選，讓一個原本贏面居大的戰局被逆轉，主席朱立倫難辭其咎。民進黨在賴清德領軍下，出動府院黨媒的力量密集助攻，展現強攻取勝之心。相對的，國民黨中央隔岸觀火，未曾派遣戰力強大的同志前往助陣，或利用空戰幫林明溱解除後患。即使在後期民調顯示林明溱已被追平，黨中央仍未警覺到情勢不妙，亦未動員所有能量協助他力挽狂瀾。就此看，散漫的國民黨對上意志集中的民進黨，這局輸得一點都不冤枉。

與此同時，國民黨出現在媒體版面的新聞，則是一堆台北市議員為了轉戰立委，彼此攻訐的大戲。市議員轉戰國會，各憑本事，原無可非議。但如果任意跟著別人起鬨，或自以為是天之驕子，就有爭搶戰區的特權，鬧到全民側目；這看在選民眼裡，會對整個黨有好觀感嗎？當國民黨正在應付南投的戰役，北市議員卻在吵自己的地盤，這就是利用黨的廚房開自己的小灶，是缺乏「大局意識」的行為。有那麼多精力，為何不去聲援一下林明溱？

藍營議員轉戰立委的問題之所以擴大，黨中央遲無對策，也是主因之一。國民黨區域立委的問題，除了「患寡」，更嚴重的是「患不均」。例如，新北12席立委，國民黨僅占3席；在南部的雲嘉南高屏各地，更是完全掛零。因此，藍軍議員與其在優勢區的台北爭搶席次，不如派若干強棒到其他縣市參選，以宣示「光復」失土的決心，同時也可與總統大選相互應和。然而，朱立倫迄未提出令人刮目的進擊戰略，似只能依循舊有思維遷就地方勢力，同時又缺乏安撫黨內相爭之計，只能任令爭執持續。這是戰略思考的貧乏，還是缺乏進取？

目前朱立倫最重要的工作，是如何推出最有勝選希望的總統人選，為國民黨拿回2024執政權。新北市長侯友宜目前的聲勢不錯，但礙於對選民的承諾，若不想重蹈韓國瑜的覆轍，至少5、6月前不宜直接表態參選。這個問題，有賴朱立倫和他協調脫困之計。至於有意回黨參選的郭台銘，擁有一定的民意支持，但黨內的程序障礙不小；國民黨如何在不破壞黨內團結的情況下與他結盟，避免重演上次撕破臉的難堪，也有賴朱立倫居間穿梭，設法在侯、郭間取得一定的君子默契。

台上的每一次選舉勝負，都是台下許許多多小氣候營造交織的結果。只有夠用心、夠機敏、夠大器的人，才能凝聚這些條件。「民氣」不是抽取式衛生紙，無法隨便取用。國民黨想要贏得2024大選，要靠所有黨員共同努力，不能有人在黨中央的廚房裡開自己的小灶。(轉載自聯合報社論)