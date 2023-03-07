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新聞評論／孩子不會上戰場 但他們的父兄呢？

聯合報社論
國防部預告修「全民防衛動員準備法」，加上教育部要求學校對16歲以上學生進行「動員造冊」，引發社會熱議。（本報資料照片）
國防部預告修「全民防衛動員準備法」，加上教育部要求學校對16歲以上學生進行「動員造冊」，引發社會熱議。（本報資料照片）

國防部《全民防衛動員準備法》修法，加上教育部要求學校對16歲以上學生進行「動員造冊」，引發社會熱議。行政院長陳建仁一度稱要將該法「下架」，後又改口說「沒有下架問題」，反覆不知所云。蔡總統隨即出來補位，強調政府「不會讓孩子上戰場」，並指「娃娃兵」之說是在野黨刻意抹黑。總統的談話，不經意間更加深了人們的深層恐懼。

沒錯，十幾歲的孩子，從未受過任何軍事訓練，怎麼可能讓他們上戰場？蔡總統的說明，隱含的弦外之音是：第一波要奉命上戰場的，當然是他們的哥哥爸爸！但過慣太平生活的大人們，又受過多少軍事訓練，如何一夕放下工作穿上軍裝就上戰場殺敵呢？

且看，蔡政府近年一連串的軍購案，甚至不惜在自己的土地上建置「布雷系統」，並延長了兵役，還推促台積電到美國及德日設廠。這一切，都在為兩岸戰事預作準備，不惜把台灣當成美國的馬前卒。國人擔憂兩岸情勢日漸惡化，蔡英文從未宣示她會致力建構台海和平，卻不斷利用各種反中舉措來製造緊張。因此，即使在「娃娃兵」議題發酵之際，她提出來的辯白也只是針對「孩子」，而不是「全體國民」。不讓孩子上戰場，但他們的哥哥爸爸上戰場就不讓人擔心嗎？一旦進入戰爭，台灣社會要如何運作，蔡政府想過嗎？

對於《全動法》引發的爭議，陳建仁意圖歸咎國防部思慮不周或溝通不良。事實上，如果修法條文單純出自國防部之手，怎會充斥著對媒體人員調查、收編、管制及處罰等非關國防事項？這樣的修法導向，把NCC《數位中介法》未遂的意圖，換湯不換藥地灌進《全動法》裡，基本上正是蔡政府必欲操控媒體的企圖，跟軍方的防衛動員毫無瓜葛。換言之，若是為了國家的正常備戰動員，原來的法條規範即已十分足夠；加進媒體管制條文，反而凸顯蔡政府「國家機器黨私化」的用心，極其可鄙。

進一步看，政府要求各縣市對16歲以上青年學生進行動員「造冊」及「編組」，表面上雖與《全動法》修法公告近期同時曝光；事實上，教育部去年7月即已發函各縣市政府，要求著手進行「青年服勤動員大隊」的造冊登錄。各校的任務編組，要求依學生專長填寫表格，包括民防、醫療、救護、消防、交通、修護、宣慰及軍需生產等分組。這種編制，不是「娃娃兵」是什麼？

試想，對人民進行如此細密分工的「動員準備」，即使選擇從公家機關或大型企業先行推動，都已顯得十分突兀，會引發無限聯想。然而，政府竟選擇從中學及以上學校著手實施，逼著校方對學生「造冊」、「編隊」，這難道是要求孩子「強迫長大」的手段？在引發爭議後，教育部長潘文忠聲稱，「已行文各縣市要求停止填報」。此舉，恰恰坐實蔡政府真的是要求學生「身先士卒」，教育部早就領先國防部，開始著手組織「少年兵團」了！

過去一年的俄烏戰爭，人們沒有看夠戰爭的悲慘與國際現實的冷酷嗎？在那裡，許多烏克蘭的孩子被迫中斷學業逃難海外，他們的父兄則留在家鄉面對槍林彈雨，這是什麼樣的殘破人生？在台灣，卻是十幾歲的孩子要被造冊編組，擔負保鄉衛土的責任；與此同時，我們要如何想像他們的父兄在戰場的景況？在烏克蘭，總統澤倫斯基被塑造成戰爭英雄，但受苦的是平民百姓。在台灣，蔡英文能否扮演戰爭英雄猶未可知，但「一將功成萬骨枯」的警句，人民可是無人不曉！

教育部 國防部 烏克蘭

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