日媒指台退伍軍人共諜多 防長：已3管道嚴正抗議

日媒報導宣稱台灣九成退伍軍人赴陸涉出賣情報，國防部長邱國正6日表示，已採取三管道抗議處理。（記者蘇健忠／攝影）

《日本 經濟新聞》報導宣稱台灣九成退伍軍人赴陸涉出賣情報，國防部 長邱國正昨天表示，已採取三管道抗議處理，包括透過情報部門向日本在台交流協會抗議、請駐日代表呈遞文書，並呈報總統蔡英文透過外交部方式要求說明並嚴正抗議，不過目前為止沒有正式回應，「如果不回應，國防部後面會有動作。」

邱國正昨受邀列席立法院外交及國防委員會。國民黨 立委吳斯懷質詢時，呼籲蔡總統應站出來為日媒這件事表態，甚至建議停止台日軍事交流加以反制。

邱國正回應，他前兩天與總統碰面時曾經報告此事「茲事體大」，總統特別表示，我們就是要嚴正抗議，而且交代了外交部，現等於已發出嚴正警告的意味。

他也向媒體說明，此事對國軍斵傷、對退役人員是很大的羞辱，要嚴正駁斥，將來再遇到這種狀況，國防部絕對與現退役軍人站在一起，「國軍絕對不是不吭氣」，他會保護現、退役官兵袍澤不受屈辱。

邱國正會前受訪也表示，報導爭議訊息的日媒完全是捕風捉影，前陣子退輔會主委馮世寬已經表達了，而他個人作為國防部首長，無論現役、退役，都要替他們發聲。

新黨昨上午也赴日台交流協會，抗議日經新聞相關報導，高呼「日經放狗屁、國軍護家園」、「假新聞、關三天」等口號，要求日台交流協會出面道歉。