黑白集／執政黨不演了 南投補選完蛋價應聲漲

受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下。(本報資料照片)

蛋價再度飆漲，批發價每台斤55元(台幣，約1.79美元)，創下歷史新高。上次漲價是3周之前，當時農委會出手粉飾太平，把蛋價天花板訂在「平歷史紀錄」。如今南投補選結束，蛋價隨即應聲彈跳；讓人驚覺：原來雞蛋 也有「選舉行情」。

蔡政府是粉飾太平的高手，為了選舉，什麼事都做得出來。2020年大選後，立馬開放萊豬進口；2021年4大公投後，隨即宣布進口核食、漲電價。選完，就什麼都不怕！南投立委補選前，蛋荒搞得人心惶惶；於是政府選前操作凍漲，選完就放手讓它漲，像公式一樣準確。

農委會謊稱，雞蛋每天僅短缺數10萬顆，還加映「澳洲 買蛋」大戲。但民眾仍買不到蛋，夜市業者被迫掛牌說蚵仔煎不加蛋，觀光 區茶葉蛋業者只好「限購兩顆」。「雞蛋到底去哪了」，恐是這些時日民眾最大的疑惑。

蛋荒的終極原因，無論是產能不足，還是調節不力，或是不肖業者囤積居奇，說法不一。但蔡政府既無法掌握市場供需，又坐視中大盤商囤積居奇，還為了選舉因素插手市場價格，搞得蛋農也意興闌珊，消費大眾也受害。

蛋價問題，最終仍要回歸市場法則。這次的歷史新高，見證陳吉仲的決策神功破滅，也是蔡政府無能的縮影。不止蛋價，油電價格也都被逼到了一條不歸路，全民都在剉著等。(轉載自聯合報)