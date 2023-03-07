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基捷自負53億元 謝國樑：門都沒有

台灣新聞組／基隆7日電
交通部要求基隆市分攤基隆捷運增加的經費，總額約是原經費三倍。基隆市長謝國樑（中）強調，基隆市無力分攤。（中央社）
交通部要求基隆市分攤基隆捷運增加的經費，總額約是原經費三倍。基隆市長謝國樑（中）強調，基隆市無力分攤。（中央社）

基隆捷運興建費用暴增到697億元（台幣，下同，約22.8億美元），基隆市負擔額從17.7億變成53.86億元，基隆市長謝國樑認為會造成市庫嚴重負擔，昨天提出基捷屬中央重大建設等三大理由，要求比照機場捷運由中央全額負擔經費，若要讓基隆負擔、吞下去，「門兒都沒有」。

基隆捷運是前市長、現任內政部長林右昌一手催生，他昨天表示「地方要多努力、中央要多支持」。他說，擔任市長八年任內成立捷運專案會議，呼籲現任市長謝國樑盡快召開會議才有機會走出自己的路。不過有市民質疑，林右昌任內難道不知道基捷費用會暴增？

民眾黨立委邱臣遠表示，前市長林右昌一再對外保證基隆市不用出地方配合款的說法被戳破，交通部和基隆市府也達成出十七點七億元共識，沒想到基隆市配合款因經費暴增而增加，請中央說清楚，「這筆帳到底怎麼算的？」

邱臣遠表示，基捷第二階段到底蓋不蓋？興建經費多少？如何分配？誰負責興建、誰經營？虧損如何分配？這四大問題至今沒答案，「市長換黨換人後，地方負擔增加了三倍。」

交通部鐵道局規畫組長陳慧君說，機捷是國家門戶，由國家承擔建設，與地方捷運性質不同，新北淡海輕軌、台中捷運綠線、高鐵烏日站到北屯，都是中央依照需求或因地方政府沒有人力而協助規畫，但規畫完後，建設都由地方部分負擔。

謝國樑說，基捷由蔡英文總統宣布打造，且由中央主政辦理，因此中央不應採「補助 」地方政府捷運建設方式，應就國土發展，回歸依據大眾捷運法，由交通部全額負擔建設、開發及營運階段（含用地取得）所有經費。

謝國樑說，前市府去年12月2日函文國發會就主張這是中央規畫的重大國家型捷運建設，並非基隆市府自行提出，主要是交通部希望藉計畫達成旅次移轉目的，改善台鐵容量瓶頸，解除東部幹線一票難求問題，從頭到尾是中央所提出來的建設，因此依據大眾捷運法規定，不該讓地方產生過大的負擔。

另外，今年3月2日審查由交通部鐵道局所送的基捷環境影響評估報告書，可見鐵道局為基隆捷運計畫開發單位，也就是說，從頭到尾都是交通部主導的建設。最後，交通部主辦的基捷在綜合規畫階段，路線調整為主線優化，深入市區與新北市辦理汐東捷運在樟樹灣、汐科、汐止市公所三站整合共構，但不可因部分路段整合，就將中央辦的基捷改為地方捷運建設。

謝國樑說，53億多元的負擔，基隆市真的有困難，如果全部讓基隆負擔、吞下去，「那真的可以說是門都沒有，真的是沒辦法。」他會拜託和中央關係良好的基隆市議長童子瑋、內政部長林右昌本於關懷基隆的角度，協助替基隆減輕負擔，爭取由中央負擔基捷建設經費。

基捷經費暴增272億 製表╱彭宣雅
基捷經費暴增272億 製表╱彭宣雅

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