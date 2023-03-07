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普發6000列預備金 藍委：製造小金庫

記者黃有容、黃煜穎／台北7日電
在野黨質疑疫後特別預算編列預備金13億台幣，主計長朱澤民答詢。(記者林伯東／攝影)
在野黨質疑疫後特別預算編列預備金13億台幣，主計長朱澤民答詢。(記者林伯東／攝影)

立法院昨天審查攸關普發現金6000元（台幣，下同，約196美元）的疫後特別預算案，在野黨立委質疑預算案還編列預備金13億元，除了藐視法律，還製造一個13億元的小金庫，根本是不知恥，更利用還稅於民再撈一筆。主計長朱澤民回應，預備金的編列是考量新生兒人數多於預期、弱勢族群的人數很難控制。

此外，在野立委也質疑普發現金相關網路服務、客服及行政廣宣費用竟高達1億2000多萬元，實在太離譜；財政部、文化部等部會合計編列7400萬元的廣宣費用也不合理。財政部長莊翠雲表示，是為了要讓民眾方便領取及得到即時服務，文化部長史哲則說經費是要幫藝文團隊宣傳。

立法院財政等委員會昨聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。國民黨立委李貴敏質詢，這次特別預算真正目的是普發現金、超徵稅收還稅於民，還稅於民應該是最重要的一件事情，但編列預算時並沒有按照規定、財政紀律不彰，竟有預備金13億元，但總預算已有第一預備金和第二預備金，特別預算還編列預備金，朱澤民根本是藐視預算法。

李貴敏表示，預算法規定得清清楚楚，主計長卻製造一個13億元的小金庫，讓行政單位為所欲為，同時今年是選舉年，這些預算當成競選經費，「真的可恥」。

國民黨立委費鴻泰也質疑，過去近30年政府提出34個特別預算案，其中只有莫拉克風災和九二一大地震相關特別預算案編列預備金，因為其中有很多項目是充滿不確定性的，但這次編列13億元的預備金怎麼來的？執政黨原本要求編列400億元預備金，在野黨抗議不能空白授權，才又增加補助國保和學貸，在野黨也支持，換句話說，這13億元就是多餘的錢。

針對立委連番砲轟，朱澤民指出，總預算的預備金不能移到特別預算來用，此外，以普發現金6000元為例，考量新生兒人數比預期增加，以及弱勢族群的人數有時候很難控制，因此必須有一些準備。他也澄清，預備金一定要花用在相關預算裡。

國民黨立委賴士葆質疑，發現金有關「廣宣費用」共有7400萬元，包括財政部1600萬元、經濟部2550萬元、農委會200萬元、文化部3050萬元，為何需要這麼多廣宣費用？朱澤民回應，這是各部會為了各自細目的廣宣。

預算 財政部 國民黨

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