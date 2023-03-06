黨中央、林明溱都應檢討 馬英九：這樣下去我們很危險

國民黨 在南投立委補選吃下敗仗。有國民黨立委指，此役提醒黨內正視世代交替的重要性，對於爭取2024立委提名 而言，年輕世代可能更具優勢；另名國民黨立委直言，選舉不是喊喊世代交替就會當選，應該更重視縣市長的推薦。

針對敗選，前總統馬英九 昨在台中受訪指出，國民黨中央及林明溱本人都應深入檢討，提出改革辦法，「如果這樣下去，我們（國民黨）很危險。」

國民黨發言人林家興表示，南投立委補選有諸多的因素造成，而非都會地區要逐步世代交替，有賴更多青年參政，投入地方耕耘，去年黨中央推出青年加權，讓更多青年進入地方縣市議會，也有望成為未來在非都會地區接班的生力軍；接下來也會積極了解地方動態、尋訪優秀年輕世代來參選，同時也不排除於艱困選區派遣優秀青年政治工作者投入耕耘，以戰養戰，尋求翻轉綠營鐵票倉。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，南投立委補選雖失利，但明年立委席次過半仍然樂觀，歡迎年輕世代一起作戰，但絕對不要內耗，勝選空間很大，前提是大家一定要整合，相信黨中央會有一套公平透明的初選機制。

有立委表示，國民黨2018年開始就掌握大多數執政縣市，卻沒有培養自己的人才庫，導致需要人選時，只能讓老縣長來選。

不具名立委認為，選舉需要一定資源，若不具備足夠實力的「青生代」想參選，受挫機率很高；像綠營立委鍾佳濱、劉世芳，以及藍營立委楊瓊瓔，都曾擔任過副縣市長，黨中央應和執政縣市長及地方黨部討論，不要拘泥在初選機制，要以如何勝選為目標思考。