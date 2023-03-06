南投立委補選失利 朱立倫籌碼變少 2024布局增壓

國民黨 主席朱立倫在2022的九合一選舉贏回北基桃，但任內三次立委補選僅拿下台北市。雖然南投立委補選失利不一定影響明年大選，倒是壓縮了朱立倫布局2024的籌碼，也將面臨更大的黨內壓力。在總統和立委提名 辦法上是否能夠公允及做好黨內溝通，是朱立倫當前最重要的功課。

民進黨的提名時程早早確定，賴清德 在這次補選勝利後在黨內定於一尊又更添底氣。朱立倫在面臨黨內選舉辦法問題上，一律表示在3月4日之後才會開始討論，南投一役失利後，黨內更加憂心2024的總統和立委布局，朱立倫是否還能按照心中既定的提名時程，安撫黨內「不要躁進」？

新北市長侯友宜未出席南投補選選前之夜，引發黨中央和林明溱團隊不滿，私下批侯不合群、想甩鍋；但林明溱是黨中央經由民調結果及各方評估所決定的人選，也有人要朱立倫負起全責。只是，現在讓黨內更著急的，是國民黨必須盡速定於一尊，在接下來的總統和立委提名上，都不要再生爭議，穩住大局迎戰2024。

此外，國民黨2022當時氣勢大好，南投縣長勝券在握，但隨之面臨的立委補選，卻沒有超前部署，黨內立委因此抱怨，台北市和南投縣立委補選的提名，不是剛選上的議員趕鴨子上架，就是未安排好接班人直接找老縣長回鍋選，朱立倫口中的「一大警訊」，不只是2024，還有國民黨人才庫缺乏的問題。

南投補選投票前一個月，鴻海創辦人郭台銘的表態引發黨內憂心，北市立委也為了是否要世代交替吵翻天，更傳出了一個黨中央從未討論過的「大局條款」，種種紛爭讓補選失焦。國民黨最大的警訊，一直都是內憂不解導致外患更猖獗，團結不能只是嘴巴喊喊，朱立倫要如何做到無私無我，藍軍都在看。