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南投立委補選失利 藍營：敗在不團結

記者李光儀／台北6日電
南投立委補選，國民黨林明溱（左三）敗選，讓國民黨主席朱立倫（左二）吞下去年九合一選舉後的首敗。(本報資料照片)
南投立委補選，國民黨林明溱（左三）敗選，讓國民黨主席朱立倫（左二）吞下去年九合一選舉後的首敗。(本報資料照片)

剛結束的南投第二選區立委補選，國民黨林明溱敗選；選前鴻海創辦人郭台銘貼文相助，但新北市長侯友宜缺席選前之夜，都將成為接下來國民黨總統提名之戰的重要談資。黨內認為，除了地方和林明溱的本身原因，「國民黨不團結」，恐怕是此役敗選的主因；而郭侯的態度，也使接下來的總統提名，橫生變數。

此次補選，投票率遠較2015年補選高出許多；國民黨內人士表示，南投立委補選是同一時間唯一選舉，成為全國關注之地，勢所必然；在藍綠對決的情況下，投票率也隨之提高。但由於林明溱個人和家族的爭議，地方整合不利，使得國民黨在選戰後期居於被動，及至最後一、二周，國民黨中央出手，才讓選舉轉而成為「藍綠對決」。

作為藍營支持度最高，且最有力的2024總統人選，侯友宜在南下為林明溱站台一次後，選前一夜選擇缺席造勢大會。這一點，無疑讓國民黨要以「團結的國民黨對決團結的民進黨」的企圖破滅。黨內人士表示，對此黨內已隱約有「侯友宜是戰犯」的聲音，而且這股聲音「比想像中大」。

選前二天，郭台銘以臉書貼文力挺林明溱，而且抨擊蔡培慧「造謠擋疫苗」的往事。黨內人士表示，之前郭台銘的許多判斷失誤，讓自己支持度下跌；但此次表態支持林明溱，雖然沒有改變選舉結果，但黨內看在眼裡，就算未必都會支持他，但至少「原本有反感的，應該也會少一點」；侯、郭二人在此役的態度，確實對未來總統選戰的提名造成一些影響。

有藍營立委表示，無論如何，這次傷最大的，還是操盤的朱立倫；「贏了沒功，輸了要負責」，是朱立倫現在最大的困境；不過，一席立委影響有限，只要國民黨在大選裡提名不要太離譜，國民黨贏回南投二選區的可能性還是很大；但如果黨內的強者還是「我好就好」，在民進黨已經逐漸整合的情況下，接下來的選戰，還是難打。

南投立委補選，民進黨蔡培慧（右三）勝選，副總統賴清德（右二）在民進黨總統初選「定...
南投立委補選，民進黨蔡培慧（右三）勝選，副總統賴清德（右二）在民進黨總統初選「定於一尊」的地位益加穩固。(圖：蔡培慧競選總部提供)

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