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分析南投立委補選 日學者小笠原欣幸：總統選戰五五波

記者歐陽良盈／台北6日電
日本政治學者小笠原欣幸。 (本報資料照片)
日本政治學者小笠原欣幸。 (本報資料照片)

南投立委補選，民進黨蔡培慧險勝在地耕耘多年的國民黨林明溱，日本學者小笠原欣幸認為，這對民進黨主席賴清德來說，是場極為重要的勝利，也是民進黨主席和行政院長更替後，政局的「重開機」；但並未因此改變勢力結構，總統選舉開局仍是「五五波」局勢，選戰將由此開拉序幕。

小笠原欣幸指，該選區是國民黨優勢區，2018年林明溱得票率68.8％，有壓倒性優勢，但林明溱被認為在去年縣長選舉交棒給同黨許淑華後淡出政壇。決定補選名單時，國民黨中央內部民調顯示林明溱支持率比其他候選人高，因此71歲的他被提名參選。

小笠原欣幸表示，此次補選後任期僅到明年1月，林明溱表態下次選舉不參戰，於是「他是為了讓兒子接班而參選的嗎？」揣測開始流傳，父子倆還到廟埕前宣誓以遏止傳言。

小笠原欣幸指，雖此次選舉屬於中央級選舉，但台灣媒體和網路討論高度都聚焦在林明溱父子話題上，包括林明溱擔任縣長時期推動的垃圾處理場問題；雖國民黨提出「票投民進黨，孩子上戰場」口號，但從結果來看，顯然未得到廣泛認同。

小笠原欣幸指，原本預測這次的投票率會落在35-40％，但卻有46.35％，「在補選中算相對較高」。但從該選區過去選舉投票數變化可見，這次投票率低，國民黨和民進黨的得票數也比過去選舉來得低，不過可看出民進黨的下滑幅度較小，顯示了民進黨支持者的危機意識較強，投票意願高於國民黨支持者。如果投票率如預期所估的35-40％，就會形成藍綠基本盤的對決，這樣的話國民黨應該會獲勝。

小笠原欣幸指賴清德「對選舉有著極為堅定的意志力」，1月接下黨魁後，每周都到選區為蔡培慧輔選，無論颳風下雨、人數多寡都加入助講，激勵團隊士氣；2019年3月，同樣是民進黨地方選舉大敗士氣低迷之際，賴清德也在台南立委補選中傾力為同黨郭國文輔選致勝。

小笠原欣幸認為，這次輔選對執政的民進黨來說，助於掃除縣市長選後的沉悶氣氛；對在野的國民黨而言，則是敲響了警鐘，提醒他們不要還沉醉於縣市長選舉大勝的氛圍。

南投第二選區歷年選舉資料。 (取材自小笠原欣幸臉書0
南投第二選區歷年選舉資料。 (取材自小笠原欣幸臉書0

民進黨 國民黨 投票

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