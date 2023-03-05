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國民黨2024布局 蔡正元曝這3點才重要：不能只看民調

記者林麗玉／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元。（聯合報系資料照片）
國民黨前立委蔡正元。（聯合報系資料照片）

台灣民進黨蔡培慧贏得南投立委補選，對於國民黨2024布局，國民黨前立委蔡正元5日在臉書提到，2024提名不能只看民調，因為民調不穩定會隨其他因素而改變，他提出三點建議，包括候選人的「正當性」、「耐打度」，第三就是候選人跨越同溫層的「號召力」。

蔡正元的分析也吸引許多網友留言，連國民黨北市議員游淑慧也在底下留言說，「委員這番評論是真正點到黨內至今不敢評論」。

南投立委補選落幕，對於接下來的2024大選，蔡正元5日在臉書說，不能只看民調，台灣各政黨提名候選人原則上都看民調，但很多候選人被提名時，民調都很高，提名後反而民調會ㄧ路下滑，提名時只看民調就變得非常不可靠，因為還有比民調更重要的因素要仔細考慮，就是民調不穩定會隨其他因素而改變。

蔡正元提出第一點，候選人的「正當性」很重要，為什麼是提名他來選？這個問題不解決，甚或成為大問題就會是民調下滑的關鍵，尤其候選人被質疑「正當性」有問題，又提不出合理的辯解質疑ㄧ擴大民調就會掉下來。

蔡也提到，第二是候選人本身的「耐打度」，有些候選人金玉其外，選戰一開打，兩三下就被對手打得無法招架，有些是戰略性的不耐打，因為候選人本質有缺陷，有些是戰術性的不耐打，因為候選人腦筋有洞自以為是，文宣、組織、財務、人事、行程亂成一團。

蔡正元也提出第三點，就是候選人跨越同溫層的「號召力」，有些候選人表面上可以號召一大群人相挺，實質上同質性高，無法跨出同溫層，同溫層又不夠厚到足以當選，民調也只是同溫層的膝蓋反射，這些人比較積極回答民調而已。

蔡正元說，總結來說，政黨提名候選人不能只看民調，民調不行的人固然不能提名，但有些候選人如果民調很好，也不表示就要提名，因為要仔細檢查候選人本身「正當性」、「耐打度」以及跨越同溫層的「號召力」，從這些因素來看，這次國民黨南投立委補選提名，就是犯了只看民調、而忽視其他因素的錯誤。

蔡也提到，上次國民黨桃園市長提名就是高度重視其他因素，不是單看民調而獲得成功。

民調 提名 國民黨

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