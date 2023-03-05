我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

反差太大…高雄市長陳其邁拍攝時尚雜誌 化身運動潮男

記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。(取材自ELLE國際中文版雜誌)
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。(取材自ELLE國際中文版雜誌)

高雄巿長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，藉此行銷城市，也分享高雄的運動美學。

看好運動經濟，潮流經濟正夯，陳其邁2月間便答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在著名地標高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，一系列搶眼造型，連幕僚都驚呼「反差也太大！」

高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力...
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。(圖:高雄市政府提供)

高雄市政府發言人周璟瑜說，這是陳其邁市長首次挑戰時尚雜誌拍攝，從未穿過這類潮流運動服，過程覺得很新奇。拍攝過程，攝影師求好心切不斷指導陳其邁擺出不同姿勢，陳其邁直呼原來拍照這麼辛苦，好多姿勢都不符合人體工學。

高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，...
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。(取材自ELLE國際中文版雜誌)

雜誌專訪中，陳其邁細數高雄近年運動產業的發展，市府團隊積極推動參與性運動，包含馬拉松、滑板、街舞以及電競等賽事，推行高雄屬地球隊，職籃與職棒球隊扎根在地的經營模式，讓球隊與城市共融共好；硬體方面，在各行政區廣設運動中心，設置老年人與身障者專用的體健設施，推展運動風氣，讓高雄成為南台灣最活躍的運動城市。

高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，...
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。(取材自ELLE國際中文版雜誌)

陳其邁也分享3條高雄最美的慢跑路線與周邊美食口袋名單，包含愛河水岸路線可感受高雄的港都風情，也能到美食林立的鹽埕區飽食一頓；臨港線至柴山路線多重變化的山路富挑戰性，跑完可以到柴山上的景觀咖啡廳吹海風歇息；澄清湖環湖路線山清水明、鳥語花香，附近有飄香20年的烤鴨名店是老饕最愛。陳其邁邀請全台跑者到高雄挑戰風格路跑，也能多停留幾天探索高雄這座城市，高雄現階段正是轉型、起飛的關鍵時刻，歡迎大家來見證港都的轉變。

時尚 美食 咖啡

上一則

柯文哲4/8訪美 美中台關係將提強國等距

延伸閱讀

南部鑿井、減壓供水 陳其邁：已超前部署

南部鑿井、減壓供水 陳其邁：已超前部署
星雲法師圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡英文親頒褒揚令

星雲法師圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡英文親頒褒揚令
史哲接任文化部長 挨轟陳菊亂政 綠委：不要胡亂攻擊

史哲接任文化部長 挨轟陳菊亂政 綠委：不要胡亂攻擊
新聞評論／前瞻淪錢沾 民進黨濫權墮落源頭

新聞評論／前瞻淪錢沾 民進黨濫權墮落源頭

熱門新聞

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
李明川常在臉書分享自己新家。 （取材自李明川臉書）

台知名造型師李明川秀「無敵山景」千萬豪宅 裝潢曝光

2023-02-25 21:28

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市