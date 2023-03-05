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「團結也不一定贏」 補選敗選…藍展開「非綠合」態勢

記者程遠述／台北5日電
南投縣立委補選國民黨吞敗，黨主席朱立倫透過影片鞠躬致歉，坦言是國民黨一大警訊。（取材自國民黨提供影片）
南投縣立委補選國民黨吞敗，黨主席朱立倫透過影片鞠躬致歉，坦言是國民黨一大警訊。（取材自國民黨提供影片）

南投立委補選國民黨候選人林明溱敗選，由民進黨候選人蔡培慧勝出。由於林明溱選前最初期藍營內部民調都是大贏二位數以上，此役遭戲劇性逆轉，不管是藍營立委、黨務人士或基層，都出現「團結也不一定贏」危機意識，而從此次補選起，國民黨也展開與「非綠」合作的態勢，包括與鴻海創辦人郭台銘、民眾黨等的和合作空間，可能因此更大。

補選敗戰對國民黨黨主席朱立倫當然是打擊，對於朱立倫接下來操作立委提名及領導威信，都加重高壓。但對藍營潛在總統候選人、新北市長侯友宜也不是沒扣分，林明溱選前之夜直轄市長站台獨缺侯身影，不管是精算還是另有考量，侯友宜都必須承受重演公投「不夠積極」的質疑。

不過朱、侯互動雖仍暗潮，但國民黨中央的布局方向透過此役卻能見端倪，朱立倫選前常說的「團結所有力量」、「歡迎非綠」等都出現進展。例如郭台銘選前臉書發文力挺林明溱，知情人士指出，是林明溱團隊請國民黨秘書長黃健庭居中與郭討論促成。

此外，朱立倫和民眾黨主席柯文哲選前一天在同個場合一起現身，民眾黨南投縣黨部主委支持林明溱、或是民眾黨蔡壁如貼出與南投藍委馬文君合照，都是藍、白展現出的默契。有國民黨中央核心人士也透露，朱立倫和柯文哲，目前「有互動默契」。

若進一步觀察，郭台銘「出牌」後聲勢下滑，想要回國民黨也需黨中央開綠燈，民眾黨跟國民黨雖非同路，但兩岸路線上比起跟其他陣營並不互斥，急需「美國學分」拉抬的柯文哲，跟國民黨的合作空間正在擴大。有藍營人士就說，若找到共同利基，甚至兩黨要在艱困選區合作立委，也不是不可能。

國民黨 郭台銘 柯文哲

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