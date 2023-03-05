新聞評論／國民黨輸在散漫 民進黨民怨未散

國民黨候選人林明溱自行宣布敗選，支持者高喊「縣長沒有輸，林明溱加油」，他揮手致意，黯然走下舞台。（記者潘俊宏／攝影）

南投立委補選，林明溱原是任內口碑不差的縣長，卻在卸任三個月後，輸給立委任內毫無特色的蔡培慧。這一局，很難以常理解釋。不到2000票的差距，說明選舉策略和耳語攻勢如何左右選情，進而影響結果。尤其，民進黨 以府院黨三路並進的姿態為蔡培慧助選，再加上綠媒側翼大軍四面包抄；其陣勢遠遠超乎立委補選的規格，鬥性不強的林明榛最後只能棄子認輸。

表面上這一役只是立委補選，勝負並無關政治大局；實質上，它卻具有兩個重要的象徵意義。其一，這是賴清德 出任黨主席後指揮第一戰，他必須趁此立下戰功，以換取黨內對他明年參選總統的臣服；其二，民進黨自去年九合一大選慘敗後，又接連輸了嘉義市長選舉及北市立委補選，這一仗務必要破除國民黨 「連勝」的氣勢，進而重新整軍。

正因如此，民進黨傾黨政之力以近乎「進駐」的方式輔選，也不在乎動員規格顯不相稱之譏，一意要把南投的局面打爛，為賴清德贏得「開門紅」。包括投票日當天的「密錄器事件」，更充滿濃濃「奧步」氣味。也難怪，林明溱要怨嘆，這是一場「有槍有子彈」對「沒槍沒子彈」的對抗，是一場不對稱戰爭。

要說這一役是明年大選的「藍綠氣勢分水嶺」，恐言之過早。事實上，目前看來，民進黨和國民黨各自的危機都仍然存在。民進黨雖好不容易扳回一城，但新內閣運作依然卡卡，陳宗彦醜聞、台南賄選醜聞、五缺危機，都依然如影隨形。藍營方面，黨內立委提名的世代交替之爭，侯友宜、郭台銘的提名紛擾，仍是「內鬥內行，外鬥外行」格局，散漫之心亟待盤整。

國民黨過去從未在南投第二選區敗選，此次挫敗，正是一記當頭棒喝。民進黨執政確累積不少民怨，但國民黨要抓住選民的心，必須拿出成績及改變的誠意，讓選民願意投資國民黨。至於民進黨，此役勝出或許對賴清德有「沖喜」意義，但選民對民進黨執政的惡感不會因一次補選就消除，何況這次勝選是靠著低投票率贏取的。蔡政府七年執政累積的民怨，多如牛毛，隨時都可能引爆。若民進黨不體察民意，當大選回歸正常投票率時，選民還是要算總帳的！