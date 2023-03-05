觀察站／不靠網軍也能贏 賴清德為大選添底氣

南投立委補選結果出爐，副總統賴清德打響就任民進黨主席的第一戰，有助於建立黨內威望。（本報資料照片）

南投立委補選結果出爐，副總統賴清德 打響就任民進黨 主席後的第一戰，這次選舉採取和過去蔡英文總統領導黨中央時的不同選戰模式，以證明民進黨不靠網紅、側翼，也能夠打贏選戰，此舉有助於賴清德建立黨內威望，替問鼎2024年大位增添底氣。

過去很長一段時間，蔡英文帶領民進黨中央最為外界詬病的問題之一，就是過於迷信側翼網軍，將其視為選舉萬靈丹，如此做法不僅輿論多所批評，連黨內都有不同意見；身為曾經的網軍受害者，賴陣營早在上任之前，就對「網軍治國」現象不以為然。

這次補選民進黨中央重新拿回操盤主導權，新戰法將文宣大權收攏回黨中央，由黨副秘書長黃建嘉擔綱第一線主砲手，議題設定也都由中央黨部發動。選舉是高度講究結果論，賴清德的新嘗試挑在艱困選區試驗，無疑是步險棋；然而，從南投補選的結果證明，少了網軍的民進黨，照樣能夠打選戰。

選舉策略調整只是諸多「賴氏新政」的一環，當中，少不了否定前朝的意思，一連串改革包括斬黑金、整頓學倫，無論從情感層面，或是實質利益層面來看，恐都傷害到先前主導黨中央的英系；正因為如此，南投勝選有如及時雨，是賴陣營急需的一場勝利，藉由戰功穩固住黨內聲望，也讓原先就穩固的總統提名 ，更加無懸念。

賴清德過了第一道難關，但真正考驗還在後頭，大選氣氛未濃，黨內立委提名已山雨欲來，多個綠營現任立委選區都傳出有黨內挑戰者。如何擺平區域立委提名，將是賴清德下一階段挑戰。