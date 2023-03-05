綠委讚南投補選是最關鍵一仗 終止低迷士氣吃下定心丸

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（右）以些微差距勝選，她與母親激動相擁一起感謝支持者。（記者黃仲裕／攝影）

南投縣第2選舉區立委補選結果昨天出爐，民進黨 候選人蔡培慧險勝國民黨 候選人林明溱。民進黨立委林俊憲說，這是民進黨從2008年以來，首次在南投贏下立委席次，堪稱是歷史性、最關鍵的一仗，終止去年大選以來的的低迷士氣，對民進黨無疑是一顆重要的定心丸。

南投縣立委補選昨天落幕，蔡培慧替民進黨攻下區域立委席次，從2008年第7屆立委選舉實施「單一選區兩票制」以來，南投縣被劃分為第1、2選舉區，陸續由國民黨人選吳敦義、馬文君、林明溱、許淑華取得勝選，南投縣已經有超過15年沒有出現民進黨籍的區域立法委員。

林俊憲今天在臉書以「翻轉成功，團結打贏關鍵一仗！」為題發文表示，恭喜蔡培慧成功贏下南投立委補選，這是從2008年更改選制以來，民進黨首次在南投縣贏下立委席次，堪稱歷史性與最關鍵的一仗，終止去年大選以來的的低迷士氣，逐漸站穩腳步，找回人民的信任。

林俊憲指出，這場選舉是民進黨主席賴清德 就任以來，他所要面臨的第一場考驗，結果證明民進黨的改革路線符合社會期待，大家只要團結一心、深化改革，民進黨的改變民眾全都看在眼裡。

林俊憲說，民進黨與台灣這塊土地一起進步，做台灣人民的代表，既是民進黨成立的初衷，更是民進黨該永遠堅持下去的精神。

林俊憲說，民進黨接下來的挑戰還有很多，但是這場勝利對民進黨而言，無疑是一顆重要的定心丸，尤其在相對艱困的南投縣更顯不易，期望南投縣就像4年前的台南立委補選，成為重新出發的起點，再次恭喜蔡培慧成功翻轉南投，重回立法院，往後一起在國會繼續打拚。