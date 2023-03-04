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新聞評論／日經汙衊國軍 綠委還連署提案補刀

聯合報社論
針對「日經」有關退伍軍人的報導，中華民國中央軍事院校校友總會發出新聞稿，對日經提出嚴正譴責與抗議。(本報資料照片)
針對「日經」有關退伍軍人的報導，中華民國中央軍事院校校友總會發出新聞稿，對日經提出嚴正譴責與抗議。(本報資料照片)

日本經濟新聞近日推出「台灣未知的真面目」系列專題，首篇報導聚焦潛伏在台灣軍隊中的死角，指台灣九成軍官退役後前往中國大陸提供國軍情報換取金錢，軍中潛藏很多共諜，國軍幹部大多是外省人，國防部長也都被外省人壟斷，蔡英文總統不能控制軍隊。相關報導聳人聽聞，從國防部、退輔會、外交部到總統府，紛紛出面駁斥或譴責，退輔會主委馮世寬更是大爆粗口。

日經的報導匪夷所思，各界譁然。國防部和退輔會都指責日經引用不明消息來源，憑空杜撰，汙衊國軍；但這只是日媒的偏見，或者也包括了台灣部分人士的誤導？報導內容分別是匿名的軍方消息人士、退役陸軍和軍事專家等告訴日經的；除非這些受訪者都是捏造的，否則，這些人的偏頗看法還能出口轉內銷而掀波浪，豈不更是國軍與國安的隱憂？

對於日經的報導，綠營的反應，也令人訝異。日媒汙衊了現退役國軍，綠媒報導夾敘夾議地稱許日經新聞貼切打到要害，形同對國軍的尊嚴再狠踩一腳；而連總統府都已經說報導對現退役國軍並不公平，民進黨立委劉世芳等多位綠委竟然還連署提案，要求清查過去五年的退除役軍士官有無觸犯洩密等情事，等於是對現退役國軍再捅一刀。

日媒的報導，傷害國軍的形象，踐踏國軍的尊嚴，也破壞國軍的團結，更分化軍民的關係。但那些受訪者的談話，以及對於相關報導的奇怪反應，背後有著共同的狹隘心態；他們不信任或者有些敵視國軍，甚至炒作已被掃進歷史垃圾堆的省籍情結。偏狹的省籍情結幽靈，將繼續撕裂社會；而對國軍的打擊，正是國家安全的最大風險。

對國防事務的監督是應該的，但國軍官兵以生命保家衛國，維護國家生存，捍衛民主自由，這些人卻一邊要求加強備戰，一邊懷疑國軍通敵；一邊要求強化國防，一邊指責國軍腐敗；這樣要教國軍怎麼打仗？他們一邊喊國家團結，一邊在人民內部找敵人；一邊推動全民國防，一邊破壞軍民信任；這樣他們還想抗中保台？尤其可怕的是，民間社會已漸消逝的省籍情結幽靈，居然還能作祟，甚至還被拿來挑撥族群、分化國軍。

其實，二二八追思紀念活動中出現的抗爭場景，也反映了相同的狹隘心態。前總統馬英九真心聆聽受難者家屬心聲，並為二二八道歉30次以上；台北市長蔣萬安也聆聽、也道歉，但紀念活動仍遭抗爭鬧場。選舉時，他們質疑蔣萬安不是蔣家後代；二二八到了，他們卻要蔣萬安以蔣家後代道歉；蔣萬安道歉了，他們還是說道歉敷衍沒誠意。他們其實只想羞辱馬英九和蔣萬安，卻侮辱了受難者家屬療傷止痛與寬容和平的願望；他們試圖揪出「非我族類」來祭旗造勢，卻總是在歷史與社會的傷口上大把灑鹽。

可以用來對照的是，蔡英文上任以來二二八談話中的關鍵詞，從最初的真相與和解，到現在的「台灣人尊嚴地活」，意象愈發鮮明；蔡政府一系列以「轉型正義」為名的立法與作為，不在乎歷史真相，反而刻意剪裁事實；看不出想尋求和解，只看到全面追殺政敵；沒想過要做全民桶箍，倒是不斷在撕裂族群；幾年來從未團結社會，只有分化國家。執政者到底給人民什麼樣的示範與誤導？

日經新聞的報導，不是偶然的。附和日經新聞對國軍的汙衊、緊隨日經報導對退役軍士官的清查，和二二八追思紀念活動的陳抗鬧場，都源自相同的心態。但國家撕裂、社會崩解、國軍分化、軍民互疑，台灣只能繼續悲情嗎？

二二八 國防部 馬英九

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