台南正副議長涉賄 藍提當選無效之訴

圖為2015年8月，當時的台南市長賴清德(右)進入議會後，面無表情坐在官員席，頻頻低頭翻看資料，與議長李全教(左)並無交集互動。(本報資料照片)

台南市議長選舉賄選案，議長邱莉莉和副議長林志展都被起訴，台南市議會國民黨 團昨按鈴申告正副議長邱莉莉、林志展當選無效，呼籲民進黨主席賴清德 展現2015年拒進議會232天抗制當時涉賄議長高標準，要求邱、林辭職重新改選，並跟全體國人與台南市民道歉。議會及法界人士指出，除非判決定讞，正副議長才需解職，在此之前不需自主請辭。

本報系聯合報報導，國民黨前台南市議員謝龍介在臉書直播指出，檢察官 沒有提出當選無效之訴，是因需要當事人提出，台南市57位議員都是議長候選人，選票上印有57人，因涉買票當選議長，其他的56位議員都可以控告議長當選無效之訴，他以8年前國民黨議長李全教遭檢察官起訴只是預備買票，就被判刑9個月服刑，當時市長賴清德234天沒有進議會，也喊話賴清德要提高道德標準，不然台南人對他會失望，他當初如何對待李全教，現在「賴主席如何對邱議長」，人民都在看。

台北中國時報報導，國民黨團副書記長陳以信批評，從學甲、北門爐碴廢棄物問題，到台南各地光電利益糾葛，都是在賴清德台南市長任內開始；再從行政院前發言人陳宗彥醜聞可看出，當時賴市府如何包庇業者、同流合汙，賴對台南政風敗壞負有最大責任。他呼籲，賴清德應跟全體國人與台南市民道歉，也應要求民進黨台南市長學賴，勇於拒絕進市議會抵抗。

法界人士指出，有關議員涉賄選，依公職人員選罷法須在公告30日內提當選無效之訴，但對正、副議長，即便判處有罪，但其正、副議長身分依舊存在，因此，針對正副議長選舉必須另提當選無效之訴，才能進一步處理。

至於前議長李全教案是因議員賄選被提當選無效，被褫奪公權，喪失議員之後，議長資格隨之喪失，而邱莉莉是議長選舉賄選，而非議員賄選而被起訴，兩者不同。

另有法界人士簡單說明，議長資格一是自己請辭，或被褫奪公權，才可能發生。

國民黨議員蔡育輝說，邱莉莉當年曾批評要求李全教不得主持會議，她不一定要辭議長，但至少不要進議會主持會議，專心打官司。

邱莉莉駁「我沒賄選」，起訴書內容多為檢察官自我想像、斷章取義，更指宜蘭縣長林姿妙遭貪汙起訴也沒被國民黨要求辭縣長。針對邱的質疑，檢方表示一切都依法處理。