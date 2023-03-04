觀察站／國安會未緊盯 國防部欠溝通 釀政治危機

國防部近期預告修正全動法，引發動員16歲學生上戰場的聯想。行政院長陳建仁3日在立法院證實全案已暫緩。(本報資料照片)

國防部 預告修正「全民防衛動員準備法」，不到一周就宣告無限期暫緩。綠營人士表示，國安會交辦修法卻未緊盯研議狀況，國防部缺乏橫向部會、立院端溝通，是釀成這波政治危機的兩大主因，且衍生出國安會與國防部進一步緊張關係的案外案，恐怕是國安高層另一道棘手難題。

知情人士透露，行政院長陳建仁所稱14天後下架，僅是「踩煞車」，並非「車就此不開了」，國安會已指示國防部，就後續各界意見進行蒐整分析，針對法案爭議與不足之處，再進行調整；不過評估經過這波爭議後，再推動的時間點恐非短時間能處理，最快要到明年總統大選之後。

綠營人士指出，啟動這波修法的最源頭正是國安會。鑑於過去威權時代，兩岸仍有軍事衝突狀況下尚有「總動員法」，但已在解嚴後廢止，改以「全民防衛動員準備法」取代；但近年台海情勢升溫，在兵役制度重新調整過後，「全民防衛動員準備法」是否足以因應可能狀況實有疑慮，因此才會在國安會交辦下，請國防部研議修法。

綠營人士說，在兵役制度調整方案上，國安會退件國防部數十回，相關方案精進再精進後才推出；但在全動法議題上，卻不見國安會有如兵役制度改革的「緊盯」態度，對全民國防的配套執行上並不夠確實。

該人士表示，國防部自行研議的草案在公告之初，綠營輿情系統幕僚即整理出「四大可能地雷」在內部示警，包括全民上戰場、教育部 對學生造冊、媒體納管、準備階段空白授權等，果然不出幾天時間，這四大爭議迅速發酵。國防部執行該議題縱使國安高層知悉，但未進行橫向溝通，乃至於法案未來要進入的主戰場立院端，事前也毫不知情，實為最大缺失。

綠營人士指出，內部輿情系統分析全動法議題由於澄清得快，因此也止血得早，得以趕在大量網路、社會討論出籠前，就做到風險控管。但該案終究是以推動不力收場，由於國安會、國防部在當中均有角色，背後責任歸屬更隱約牽動兩單位近年來暗自角力的敏感神經，一件本意良善之事，結果卻演變至此，始料未及。