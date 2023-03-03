南投立委選前之夜 藍綠總動員

南投縣立委補選，國民黨候選人林明溱（右二）選前造勢晚會，主席朱立倫（左二）與南投縣長許淑華（左）力挺催票，籲縣民選出民意代表，而非黨意代表。記者潘俊宏／攝影

台灣南投縣立委補選選前之夜，國民黨主席朱立倫以「全動法」直球對決，隔空嗆蔡英文 總統，「南投人絕對反對全動法，拒絕將兒子、孫子送上戰場」，要鄉親團結支持林明溱，用選票對民進黨 說「不」。蔡英文站台時除力挺蔡培慧，也反批國民黨「票投民進黨孩子上戰場」是「黑白講」，民進黨主席賴清德 放低姿態「三鞠躬」，請支持者為南投爭一口氣。

藍綠雙方3日晚在南投市對決，林明溱造勢晚會在縣立體育場舉行，蔡培慧在祖祠路夜市，雙方僅隔3公里。不但是藍綠兩黨大咖全部出動催票，說到激動處，林明溱妻子和蔡培慧都淚灑會場，讓與會選民相當激動。

國民黨由朱立倫領軍，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，以及南投縣長許淑華等到場相挺，新北市長侯友宜也以影片加油打氣，現場約6千人參與，國旗飄揚，「凍蒜」聲不斷。

朱立倫說，過去是「票投民進黨青年上戰場」，現在是連小孩都要上戰場，如果大家要讓孩子上戰場，就投蔡培慧，如果要和平，就要堅持投給林明溱。

林明溱說，他是5顆星縣長，民進黨說他沒有建設南投，這是汙衊南投人，還反問現場民眾，蔡培慧有幫南投爭取什麼建設嗎？「她只有黨意、沒有民意」。林明溱妻子陳麗珠談到先生遭名嘴、媒體圍剿，忍不住哽咽說，這些批評都不是事實，相當心痛。

蔡培慧選前之夜，在蔡英文、賴清德先後出場加持下，也催出近6千名支持者，現場激情高喊加油的場面，在南投前所未見。

蔡英文先把砲口對準林明溱，指林明溱立委、縣長任期長達10多年，南投有很多地方都沒有進步，偏鄉交通建設不發達，縣民到外縣市就醫都不方便，如果立委不換人，就很難帶動南投的進步。

國民黨日前掛出布條「票投民進黨孩子上戰場」，蔡英文3日直批是「黑白講、全部不是事實」，絕對不會讓孩子上戰場，國家正在讓台灣的國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動，這些年來做了很多國防改革，世界民主國家也愈來愈支持台灣。