盧秀燕談2024：不選總統不當副手

台中市長盧秀燕1日首度明確表示，沒想過也沒打算選總統。(記者余采瀅／攝影)

對於是否參選2024總統？台中市長盧秀燕昨首度明確表示，她沒想過、也沒打算選總統，「很確定不會當副手」；至於國民黨 主席朱立倫、新北市長侯友宜 、鴻海創辦人郭台銘 等藍營總統熱門人選，盧秀燕喊話說，時候到了就應該適當、勇敢表態，過了春天，「差不多就春暖花開了」，若國民黨到7月才決定人選就會太晚。

盧秀燕昨接受網路節目專訪時表示，國民黨或泛藍系統人才濟濟，看到幾強相爭，非常憂慮，但她要支持者回憶，國民黨在幾年前，連人選都找不到，才會產生「換柱」的風波。今天國民黨起來了，有不錯的人選，應該要高興，有心參選的人要「君子之爭」，「這也是我30年選舉的心法。」

她也說，現在有意願的人態度都還不錯，最主要是各有擁護者彼此放話的情形，所以她也希望底下的支持者也要做好人、展現善意，不要讓候選人因此丟掉選票。

盧秀燕說，如果侯友宜要參選的話，目前檯面上的問題都不是問題，最重要的是要尊重初選制度，但目前國民黨的初選方案還沒出爐，侯現在宣布也是徒增困擾，也因此國民黨目前想參選的人，也都在等黨的一個辦法。

她指出，現在國民黨已非以前的國民黨，以前的國民黨在初選時很溫和，大選時卻是不團結，但她觀察，國民黨已在初選過程中「民進黨化」，大家競爭很激烈，相信大選時，大家會團結。

侯友宜前天出席228活動提到「三平三安」，被外界解讀是總統格局的發言。侯友宜昨說，地方也能在三平三安扮演積極角色，跟中央一起並肩作戰，更重要是讓新北市朝社會公平努力，在兩岸和平上，「我們也會扮演地方角色，國家太平是我們努力的方向」。

對於前立委郭正亮推測侯友宜選總統時機，可能是副總統賴清德民調往上衝或郭台銘初選退場時。侯友宜昨說，新北市挑戰還很多，大小建設才是最重要的事，建設做好才能帶動北台灣發展，更帶動台灣共好，「這也是我們應該以身作則的」；新北就像台灣的縮影，要在這些挑戰中努力，才是現階段該做的事。