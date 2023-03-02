政媒雙棲？總統府前發言人林鶴明轉任三立子公司

民進黨前副秘書長林鶴明出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長，國民黨立委王鴻薇批評，明年選戰將屆，林鶴明就是去三立幫民進黨操盤網軍。(本報資料照片)

繼內政部前部長徐國勇轉戰民視政論節目主持人後，民進黨 前副秘書長林鶴明也出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長，外界質疑綠營「政媒雙棲」。國民黨 立委王鴻薇批評，三立與民進黨關係密切，林鶴明新職業務之一是「社群 代操」，明年選戰將屆，林鶴明就是要去三立幫民進黨操盤網軍。

據本報系聯合報報導，三立昨天發出新聞稿回應，創造智能執行長林慧珍表示，林鶴明在政府部門與政黨服務超過10年，對於台灣政治、社會、經濟發展都有精準洞察，期待他的加入能擴大影響力與服務廣度。林鶴明指出，加入創造智能團隊是一個新的挑戰，無論是過去或未來，科技會持續進步，也會改變人們的生活型態，創造新的商機。

王鴻薇質疑，林鶴明新職的爭議關鍵可能是「社群代操」，包括「帶風向」和「養網軍」，這些恰好也是林在民進黨負責業務範圍，民進黨把林鶴明調去三立，是否就是要他在綠媒裡幫民進黨養網軍？

國民黨立委李德維也指出，過去標榜「黨政軍退出媒體」，卸任公職若到媒體上班，至少還遮遮掩掩，現在民進黨都視為理所當然，根本是「人不要臉天下無敵」；林鶴明曾是駐日代表謝長廷幕僚，當過台北市府、總統府發言人，也當過民進黨副秘書長、代理過秘書長，離開黨職後直接到三立，他一點都不意外，因為三立和民進黨本來就是一家人，「都是自己人」。

曾任三立新聞主播的民進黨立委林楚茵表示，三立是一個大型媒體集團，公司當然會需要這樣的人才，若真是網軍業務，如此操作未免太大剌剌，國民黨不要看到黑影就開槍。

考試院公務員保訓會前委員桂宏誠說，旋轉門條款是指「職務直接相關」，但總統府並沒有發言人編制，都是其他職務兼任，林鶴明在總統府應該是「以機要任用的參議」，就是首長的幕僚、秘書，沒有主管業務，但林鶴明在總統府顯然不只擔任秘書、幕僚，重點是「政治影響力」；如今林任媒體行銷長，背後牽涉的是政黨「以權力換取利益」、「政媒互利關係」等問題。

曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信表示，林鶴明曾任總統府發言人，負責媒體事務，如今卻轉換成幫媒體「接案」的行銷長，恐違反旋轉門條款；就算不違法，至少是「打擦邊球」，是不好的示範。

據台北中國時報導，立法院國民黨團總召曾銘宗質疑，過去林鶴明就被質疑是民進黨的網軍頭子，他在三立的新職是否為了2024總統大選的媒體操作？曾銘宗質疑，林鶴明為何此時想去綠媒轉投資的公司任職，綠媒也願意聘任？是否凸顯總統府高官與綠媒間原本就關係密切？林是否在總統府任內，已有刻意偏坦、照顧特定綠媒？林有必要回應外界質疑。

民眾黨立委邱臣遠說，民進黨過去高喊「黨政軍退出媒體」，但民進黨執政後，蔡政府的表現都違背當初承諾；林鶴明卸下黨職後轉換新領域，對此表示尊重，但在觀感上，相信人民的眼睛還是雪亮的。

林鶴明畢業於台藝大廣播電視學系，黨政資歷豐富，曾任柯文哲市府發言人，後受蔡英文總統幕僚延攬至總統府，在2017年3月1日至2019年10月13日擔任發言人；2019年10月轉任蔡英文競辦副執行長，在蔡英文連任總統成功後，在2020年3月轉任民進黨副祕書長，並督導民進黨網路社群中心，去年底黨祕書長林錫耀因敗選請辭，林鶴明短暫代理黨祕書長直至2月才交接。