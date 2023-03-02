新竹棒球場追弊 高虹安點名內政部次長吳堂安

新竹市議會棒球場改善監督小組1日首度到場會勘，發現新竹近日沒下雨，但先前挖掘的坑洞積水仍未消退。(記者張裕珍／攝影)

新竹市長高虹安昨天說明查驗市立棒球場缺失的最新進度。她說，前市府曾宣稱152項缺失只剩四項未改善，但新市府四次土壤檢測 發現18處有問題，其中6處掩埋廢磚石與廢電纜，其餘12處有排水不佳或土壤級配不符契約狀況，將在不增加公務預算 下，要求廠商依契約完成改善。

「外界希望了解行政疏失規模多大？有哪些人要懲處？目前市府政風處清查疏失官員約10多人，最高層級是當時擔任市府工務處長的現任內政部 次長吳堂安…」高虹安說，審計室去年8月就致函前市府要求對行政疏失究責，但原本只是紅土區碎石、統包需求書與規格不符、有縮水或放水疑慮，但後續陸續發現其他缺失，政風處調查還沒全部完成，市府會盡快釐清、究責。

市府發言人施淑婷說明，棒球場諸多缺失大多能事先防止並杜絕，因承辦單位辦理採購時未全面仔細考量，廠商承攬、施工期間疏於監督管理導致發生缺失，市府相關人員確有未善盡職責的疏失，但懲處名單仍在研議。

吳堂安在新竹市長林智堅任內擔任過參議、地政處長、都市發展處長，2019年5月6日起擔任工務處長；棒球場工程遭質疑土壤級配和排水工項有問題的細部設計和預算書圖，是在2020年5月核定，當時市府工務處處長是吳堂安。

吳堂安昨天下午發聲明表示，任新竹市工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理，且他早於前年3月離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程均尚未施作，稱其有疏失，顯與事實不符。

「市府將以加速改善、盡快啟用棒球場為最大目標。」高虹安說，市立棒球場爆出缺失後封閉迄今，ＯＴ廠商龍來球場公司去年8月曾致函前市府要求停止營運或補償，但前市府沒正面積極回應，她上任後重啟協商，雙方共識是不解約。

她說，雙方都抱持重啟棒球場想法，不能看到缺失而不改善就貿然重啟，畢竟攸關球員安全與賽事品質，因此已請世界棒球經典賽ＷＢＣ合作的台灣場務廠商於本月中旬進駐新竹給予改善診療。不過，廠商表達希望補償停止營運的損失7、8百萬元，這筆款項是否由施作廠商吸收？有待進一步協調並釐清責任與爭議。

高虹安昨舉行記者會表示，上任迄今兩個多月針對市立棒球場進行4次土壤檢測，18處點位出現問題，2月21日已與統包商巨佳營造及監造工程專案管理廠商艾奕康工程顧問代表達成共識，將以切溝方式改善排水，並同步以帶狀抽樣及切斷面檢測土壤，目標是年底前完成。