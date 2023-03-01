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紀念二二八 侯友宜：台灣多年對立衝突 歷史教訓還不夠嗎

台灣新聞組／台北1日電

新北市長侯友宜昨出席紀念活動二二八，指多年過去了，台灣仍在拚政治、拚顏色，換來對立與衝突，「這樣的教訓還不夠嗎？」他提出「三平三安」說法，指執政者要務實理性解決人民問題，傾聽民意，才能一起面對國際詭譎情勢，在大局中攜手合作。

五年前的二二八，侯友宜宣布參選新北市長；今年的二二八致詞上重提往事，媒體問他是不是也決定多為台灣人多做一些什麼，甚至是選總統？侯友宜說，他的信心及理想，也是從警的不忘初心，要把國家人民的利益擺在黨、派、甚至個人之前，放下所有成見攜手合作，台灣才會好，中華民國才會更強。

「相信面對所有現在的惡劣環境，中華民國台灣這塊土地可以充滿信心。」侯友宜說，他希望走出自己的路，所以用三安「人民安心、社會安定、國家安全」，用三平「社會公平、兩岸和平、國家太平」的態度傾聽所有人民的聲音，務實解決所有的問題，國家一定能夠永續繁榮往前走。

媒體問「三平三安」似乎已是總統格局？侯友宜說，「三平」就是面對所有的低薪、物價、缺水缺電，幫民眾解決問題，讓社會公平、兩岸和平、國家太平；也要讓人民能夠面對國際衝擊時，能夠「三安」，這是每個從政者、每個政府應扛起的責任。

至於國民黨內提出整合鴻海創辦人郭台銘和台北前市長柯文哲組「非綠聯盟」，綠營認為可能會「卡侯」。侯友宜說，「其實個人是沒有那麼重要」，重要的是不分你我、不分族群、更不要分黨派，大家可以好好地一起攜手共好，無論用什麼方式，請記得唯有團結一心，台灣內部共好，中華民國就會更強。

被問到近期侯友宜支持度下跌，柯文哲卻上升，侯友宜認為，每個人有每個人的角色，他現在是新北市長，要把新北市的2030願景逐步用「侯侯做代誌」（好好做事情）落實，然後跟北台灣串起共好，讓台灣這個家，不管外面風雨如何大，只要團結一心相信會贏得美麗的結果。

此外，針對「非綠聯盟」，民眾黨主席柯文哲昨說，要成為整個黨的決策，必須經過一定的討論機制和發布程序，第一步要先成立「選舉決策委員會」，經由中央委員會討論核准。

是否考慮當鴻海創辦人郭台銘副手？柯回應，「10個月後的事情現在就在想，太早了」，現階段他就是做好一切努力，團結可以團結的力量。

國民黨副秘書長、立委謝衣鳳昨表示，非綠陣營對於贏得2024大選，基層普遍有合作想法；但怎樣維持黨的主體性，又能與郭台銘這個強勁對手合作，都考驗國民黨主席朱立倫與柯文哲的智慧。

侯友宜 柯文哲 中華民國

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