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談228 藍委：不該遺忘 但不應被仇恨綑綁

記者鄭媁／台北即時報導
圖為2022年在台北市舉辦二二八事件75周年紀念會。（聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影）
圖為2022年在台北市舉辦二二八事件75周年紀念會。（聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影）

228事件76周年，國民黨立委游毓蘭表示，大家不應該遺忘，但也不應該被仇恨綑綁在過去，228和平紀念日，應該可以是互相理解、化解恨意，讓國家向前邁進的契機。國民黨立委鄭麗文也說，此時此刻，大家更要團結，才能守護國家與人民。

游毓蘭指出，228事件是大家都要面對的歷史。雖然在70多年後的今天，絕大多數當事人都已經離世，可是每一位從政者，都不會忘記這段過往，也將228訂為和平紀念日。

游毓蘭說，一直以來，228的主要紀念活動都辦在台北，由台北市政府與台北市228協會、台灣國家聯盟會共同主辦。可是今年，台灣國家聯盟以「受害者家屬無法容忍與加害者後代同台。」為由，拒絕合辦，也不會參加。

游毓蘭說，不論從馬英九或到今天的蔣萬安，在擔任台北市長時，都負起了應負的責任，承擔起大部份的質疑與罵聲，就是為讓國人知道「我們都沒有忘記過228事件，也會永遠記取教訓。」

鄭麗文說，烏俄戰爭已經滿周年，雖然是兩國的戰爭，但戰爭的影響還籠罩全球，戰爭之下沒有人是贏家，即便停戰恢復和平，戰爭對世界的影響再也回不去了。世界和平是人類共同的目標，兩岸和平也是台灣主流民意。

鄭麗文說，和平並非紙上談兵，一再利用仇恨言論製造對立，只為了一己之利，無助於解決問題，反而分化台灣，將台灣推向虎口。此時此刻，大家更要團結，才能守護國家與人民，一起為和平努力，為中華民國打拼。

國民黨 中華民國 馬英九

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