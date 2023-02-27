我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

溫哥華舉辦228紀念會 音樂詩歌撫慰人心

中央社／溫哥華26日專電
大溫哥華台灣同鄉會在加拿大溫哥華舉辦228紀念會。（取材自大溫哥華台灣同鄉會臉書）
大溫哥華台灣同鄉會在加拿大溫哥華舉辦228紀念會。（取材自大溫哥華台灣同鄉會臉書）

為紀念台灣228事件76周年，一場和平紀念會在加拿大溫哥華舉辦，以音樂演奏和詩歌朗誦來追憶當年受迫害喪生的所有受難者，也希望新一代海外台灣人能在追求真相、正義和公平的路上繼續承擔使命。

飄雪的溫哥華，沒有阻撓台灣鄉親的腳步，數十人齊聚在溫哥華台灣基督長老教會共同出席紀念儀式。

主辦單位大溫哥華台灣同鄉會會長巴如玉表示，轉型正義有很多呈現方式，其中也包括文化復興，透過展現前輩的文學音樂創作來表達內心所思所想，是一種很珍貴的註記。

在溫哥華從事教育工作的巴如玉，在演講中從加拿大對原住民寄宿學校黑暗歷史的省思，折射到台灣的228歷史記憶。

她說，加拿大原住民教育學者拉莫瑞克斯（Kevin Lamoureux）是加拿大推動真相與和解議題中溫柔又堅定的一股力量，他有一段話令人印象深刻，「沒有人要求這一代的我們要對當年原住民被迫入住寄宿學校的種族清洗事件負責，但活在當下的我們是否能成為面對問題並尋求解決的一股力量呢？」

台裔二代的巴如玉希望更多海外台裔年輕人能與她一起探索並思考228歷史。她最近又看了一次以228事件為背景的電影「悲情城市」，能感受到上一代人遭受到坎坷辛酸，因為在追求身分認同的道路上，現今這一代也有刻骨銘心的難處，希望無論是哪一個世代，都能驕傲地說出：「我是台灣人。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，228歷史刻畫了極權專制對人民生活的影響，無論是海內外的台灣人都可能會受到傷害。「身為台灣外交人員，我注意到世界上一些極權復辟的現象，北韓、俄羅斯和中國的專制政權越來越嚴重。中國威脅著台灣、侵害台灣的主權和民主自由，需要海內外台灣人一起來反擊。」

紀念會上，作家李秀朗誦了她創作的「歷史記池的金果」文章，描繪了1945年起的悲情台灣史，文末將加拿大和台灣做了一個連結，寫道：「11月加拿大國殤日人人胸前一蕊罌粟花，2月台灣人的心和胸前嘛愛有一蕊百合花，予台灣歷史變成一粒深鎖佇記池內的金果。」

現場還有台語和客語等不同族群的文學詩詞朗誦，配以鋼琴和小提琴演湊。最終一曲「伊是咱的寶貝」，現場參與紀念會的民眾輕唱著：「手牽手、心連心、咱站作伙，伊是咱的寶貝。」不少人陷入綿長悠長的思緒中、眼眶泛紅。

加拿大 原住民 教育

上一則

台獨派大老辜寬敏辭世 陳建仁：精神和風骨常存人心

下一則

消防員滅雜草火警殉職 感嘆清明節成消防員崩潰日

延伸閱讀

台獨派大老辜寬敏辭世 陳建仁：精神和風骨常存人心

台獨派大老辜寬敏辭世 陳建仁：精神和風骨常存人心
墨西哥無證客出現美國邊境激增 本月出現首個死亡案例

墨西哥無證客出現美國邊境激增 本月出現首個死亡案例
加拿大再援烏4輛豹2戰車 對俄祭新制裁

加拿大再援烏4輛豹2戰車 對俄祭新制裁
加國邊境激增墨西哥無證客 本月出現首個死亡案例

加國邊境激增墨西哥無證客 本月出現首個死亡案例

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知