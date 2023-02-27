動員台灣學生參戰？被疑藏「全動法」草案裡

圖為台灣高中職學生參與實彈射擊訓練畫面。（圖：南投縣校外會提供）

國防部 預告「全民防衛動員準備法」修正草案，在第九條下昭告新增「訊息傳播動員」等多項新動員對象，並包括「教育動員準備方案」，修法意旨基本上是愛國宣傳等精神動員教育，但草案第16條同時保留有「對學校青年動員服勤、戰時致受傷或身心障礙」的相關安置條款，被質疑「隱藏」戰時動員未役學生參戰措施。

國民黨立委陳以信昨天表示，草案中對媒體包括網路平台提供者的管制，恐怕是走民主的回頭路，而民進黨 要求青年動員，卻勒令軍訓教官退出校園，顯係雙標。

「全民防衛動員準備法」修正草案第九條的動員項目，較原法條新增教育、訊息傳播、金融外匯、資通訊動員整備方案與行政院所指定動員機關等。其中「校園教育動員」方案，在現行全動法稱為「精神動員」方案，修法意旨則稱「結合學校教育，增進國防知識，堅定參與防衛國家安全之意識」。

現行「精神動員」方案，明定由教育部 主管，但修正草案則模糊地規定：動員準備方案，由行政院依動員準備方案性質指定所屬機關或單位為主管機關；理由則是：為避免因政府組織改造及機關業務調整而頻繁修法。

現行全動法第15條已規定有「對學校青年動員服勤、戰時致受傷或身心障礙」的安置條款。修正草案將該條移至第16條，並明定民防工作與軍事勤務相關者，動員準備階段由內政部會同國防部督導執行，讓外界質疑軍方有動員學校未役青年參戰的「意圖」；按法規研判，可能是從事民防或軍事勤務。在野黨人士認為，針對所謂「青年動員」的內涵，應對外清楚說明。

在野黨人士質疑，民進黨執政以來，屢透過社會秩序維護法、廣播電視法、陸海空軍刑法、選舉罷免法、政黨法、軍事營區安全維護條例、「數位中介服務法草案」等，讓外界有假修法、真箝制言論的疑慮。

至於草案第九條新增「教育動員準備方案」，遭質疑有未曝光的戰時動員學生參戰措施。陳以信說，民進黨當年下令教官退出校園，現在又要將軍事動員任務放回校園，前言不對後語、標準不一；在修法前，民進黨要不要先向社會道歉？

此外，草案也新增罰則。第59條規定，動員實施時期，對各級政府已開始徵購、徵用、配給、配售之動員物資或固定設施，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金；未遂犯也處罰。

另外，第61條則規定，動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金；以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。