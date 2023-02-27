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台防部擬修「全民動員法」 戰時管制媒體 在野黨質疑

台灣新聞組／台北27日電
國防部預告「全民防衛動員準備法」修正草案，內容新增總統發布全國動員令後，為因應新聞及不實訊息處理，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫。圖為民眾觀看新聞畫面。（記者陳正興／攝影）
國防部預告「全民防衛動員準備法」修正草案，內容新增總統發布全國動員令後，為因應新聞及不實訊息處理，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫。圖為民眾觀看新聞畫面。（記者陳正興／攝影）

國防部本月21日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，新增總統發布全國動員令後，為「因應新聞及不實訊息處理」，縣市政府「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」，並對包括網際網路平台與應用服務提供者的「新聞從業人員實施必要管制」。

草案並授權由國家通訊傳播委員會（NCC）會同文化部，進一步訂定「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」。

立委：管制具體內容不明

草案引發在野黨質疑，國民黨立委江啟臣表示，修法中未說明調查、統計、編組具體內容，是否藉全民防衛動員法修法行管制媒體之實？尤其，現行已有法令管理惡假訊息，於全動法修法中再加強對相關人員管制，是否必要？政府應清楚說明，否則將難逃「數位中介服務法」借殼上市之嫌。

民眾黨立委邱臣遠指出，該項修法包括管制時間點與條件恐產生疑慮，需做好社會溝通，避免爭論。

國防部昨天回應表示，這是考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理，必須有效規範的必要措施，部分媒體所謂「如同戒嚴軍管」，並非事實。

軍方：緊急狀態必要措施

國防部說，「全動法」修正草案主要區分動員前、後，對傳播媒體及通訊設備的管理規定，期維護軍事安全及戰事遂行，是應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施；現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，已就應配合辦理事項訂有規範；另如「災害防救法」及「傳染病防治法」，亦有相關規定。

法案預計4月送立院審議

依修法草案，「全動法」將從現行48條增為69條；預告意見徵集期14天，國防部全民防衛動員署計畫3月7日收回意見後會相關單位，修正文字內容，預計4月呈報行政院，再一周即將全案送立法院審議。

現行條文已將動員分為準備階段及實施階段，此部分未修正。但動員準備階段部分，動員項目除原科技動員等，草案第九條新增教育、訊息傳播、金融外匯、資通訊動員準備方案與行政院所指定動員機關等。

草案新增第15條：「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫；直轄市、縣（市）政府應配合辦理。前項調查，新聞從業人員所屬之事業機構應配合辦理及提供相關動員能量資料。」

動員實施階段部分，草案新增第28條「動員實施階段，總統為決定國家安全有關國防大政方針，或為因應國防重大緊急情勢，得依憲法為必要處置，並為因應國防需要發布緊急命令，規定動員事項，實施全國動員或局部動員。」

草案新增第33條：「動員實施階段，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。」「各級政府機關得依指揮官之指示，優先使用傳播媒體與通訊設備，報導戰爭情勢及緊急應變相關資訊。」

國防部 緊急狀態 國民黨

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