立委補選 侯友宜、賴清德輔選交鋒 藍搶連勝 綠拚止敗

新北市長侯友宜(左)26日為國民黨立委候選人林明溱(右)輔選，一同到竹山市場掃街拜票。(記者賴香珊／攝影)

南投立委補選僅剩五天就要投票 ，昨天是選前「超級星期天」，藍綠天王均趕往輔選。

新北市長侯友宜為國民黨 候選人林明溱拉票說，林為南投付出很多心力，一步一腳印奉獻，未來將持續為南投全力以赴；民進黨主席賴清德 與行政院長陳建仁也同台高呼候選人蔡培慧「凍蒜」，陳大讚蔡有執行力、說到做到，呼籲將蔡送進立法院。

二二八連假是南投立委補選黃金周，台北市長蔣萬安前天打頭陣，陪林明溱以車隊在南投市掃街拜票，昨由侯友宜陪同到竹山市場徒步掃街；侯大讚林對縣政嫻熟，對南投大小事瞭若指掌，腳踏實地、事必躬親，認真做事。林明溱對雙北市長專程助選，樂觀表示支持度絕對會提高，盼衝高選票。基隆市長謝國樑昨下午也陪同林車隊掃街。

賴清德前天就進駐南投，昨天陪同蔡培慧連跑名間北天宮、水里永豐宮、集集長安寺三間宮廟參香祈福，傍晚出席竹山夜市造勢大會，陳建仁現身同台輔選。

南投第二選區立委補選3月4日投票，藍綠激戰，綠中央不只天天鎖定林明溱猛打，賴也進駐輔選，盼為民進黨拚出去年九合一以來第一勝；國民黨主席朱立倫則找來黨籍縣市長輪番催票，希望能發揮藍營基本盤優勢，繼續連勝。

南投縣是藍營傳統優勢區，但賴清德上任黨主席後，希望將冷戰打成熱戰，激發綠營支持者投票意願，掃除民進黨連敗陰霾。即便綠營內部認為南投勝選難度非常高，但賴鬥志高昂，二二八連假期間連續三天到南投，主帥親自督軍。

對國民黨來說，在南投有輸不得的壓力，此戰等同「總統大選前哨戰」，除了朱立倫站到最前線，也找來前主席江啟臣、蔣萬安、侯友宜、謝國樑等諸侯連番到南投輔選，就是要催出藍營基本盤出門投票。