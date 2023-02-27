我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

立委補選 侯友宜、賴清德輔選交鋒 藍搶連勝 綠拚止敗

台灣新聞組╱綜合27日電
新北市長侯友宜(左)26日為國民黨立委候選人林明溱(右)輔選，一同到竹山市場掃街拜票。(記者賴香珊／攝影)
新北市長侯友宜(左)26日為國民黨立委候選人林明溱(右)輔選，一同到竹山市場掃街拜票。(記者賴香珊／攝影)

南投立委補選僅剩五天就要投票，昨天是選前「超級星期天」，藍綠天王均趕往輔選。

新北市長侯友宜為國民黨候選人林明溱拉票說，林為南投付出很多心力，一步一腳印奉獻，未來將持續為南投全力以赴；民進黨主席賴清德與行政院長陳建仁也同台高呼候選人蔡培慧「凍蒜」，陳大讚蔡有執行力、說到做到，呼籲將蔡送進立法院。

二二八連假是南投立委補選黃金周，台北市長蔣萬安前天打頭陣，陪林明溱以車隊在南投市掃街拜票，昨由侯友宜陪同到竹山市場徒步掃街；侯大讚林對縣政嫻熟，對南投大小事瞭若指掌，腳踏實地、事必躬親，認真做事。林明溱對雙北市長專程助選，樂觀表示支持度絕對會提高，盼衝高選票。基隆市長謝國樑昨下午也陪同林車隊掃街。

賴清德前天就進駐南投，昨天陪同蔡培慧連跑名間北天宮、水里永豐宮、集集長安寺三間宮廟參香祈福，傍晚出席竹山夜市造勢大會，陳建仁現身同台輔選。

南投第二選區立委補選3月4日投票，藍綠激戰，綠中央不只天天鎖定林明溱猛打，賴也進駐輔選，盼為民進黨拚出去年九合一以來第一勝；國民黨主席朱立倫則找來黨籍縣市長輪番催票，希望能發揮藍營基本盤優勢，繼續連勝。

南投縣是藍營傳統優勢區，但賴清德上任黨主席後，希望將冷戰打成熱戰，激發綠營支持者投票意願，掃除民進黨連敗陰霾。即便綠營內部認為南投勝選難度非常高，但賴鬥志高昂，二二八連假期間連續三天到南投，主帥親自督軍。

對國民黨來說，在南投有輸不得的壓力，此戰等同「總統大選前哨戰」，除了朱立倫站到最前線，也找來前主席江啟臣、蔣萬安、侯友宜、謝國樑等諸侯連番到南投輔選，就是要催出藍營基本盤出門投票。

一場立委補選，藍綠兩黨主席都用盡資源、精銳盡出，目的皆是為接下來的總統選舉添柴火，並奠定自己在黨內的地位；無論賴清德或朱立倫，都亟需這場勝利。

民進黨主席賴清德(左)、行政院長陳建仁(右)同台輔選民進黨南投立委候選人蔡培慧(...
民進黨主席賴清德(左)、行政院長陳建仁(右)同台輔選民進黨南投立委候選人蔡培慧(中)，三人牽手高呼「凍蒜」。(圖：蔡培慧競選總部提供)

賴清德 投票 國民黨

上一則

新北消防局長爆婚外情 狂打電話、堵人求復合 請辭獲准

下一則

獨派大老辜寬敏97歲病逝 賴清德、陳建仁哀悼

延伸閱讀

替賴清德解套？綠4個堅持擬入黨綱 化解美疑慮

替賴清德解套？綠4個堅持擬入黨綱 化解美疑慮
民進黨預言「腥風血雨」 侯友宜：人民利益擺前面

民進黨預言「腥風血雨」 侯友宜：人民利益擺前面
蔡英文4個堅持擬入民進黨綱 綠委：民眾認同價值

蔡英文4個堅持擬入民進黨綱 綠委：民眾認同價值
「若參選議會將腥風血雨」綠邀觀禮卻圍剿 侯友宜淡定

「若參選議會將腥風血雨」綠邀觀禮卻圍剿 侯友宜淡定

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知