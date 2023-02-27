我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

88槍案嫌犯：不滿光電利益被整碗端走

記者謝進盛、邵心杰／台南27日電
台南學甲槍擊案槍手孔祥志押解回台南，檢方複訊後，向台南地院聲押禁見，另通緝中的洪政軍則發監執行。(本報資料照片)
台南學甲槍擊案槍手孔祥志押解回台南，檢方複訊後，向台南地院聲押禁見，另通緝中的洪政軍則發監執行。(本報資料照片)

台南學甲88槍槍擊案嫌犯洪政軍昨天承認教唆孔祥志開槍。洪供稱，不滿在押的民進黨前中執委郭再欽獨攬光電工程「整碗端走」，又耳聞郭動用警政關係追緝遭通緝的他，才憤而教唆開槍；前台南市議員謝財旺因與郭「走很近」，也列為開槍警告對象。

警方偵詢後依槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦，孔祥志昨晚遭聲押，洪政軍另案發監執行。

這宗槍擊案牽扯出政商、黑金掛鉤等爭議，變成去年九合一選戰的焦點。警方調查，謝財旺的姪子謝俊誠涉嫌載楊展華北上向提供槍枝的蔡金郎取槍，楊展華把槍給洪政軍，洪交給孔祥志開槍。謝財旺曾表示，全案無關光電利益而是政治因素，但他昨天手機不通，剛選上市議員的女兒謝舒凡也聯絡不上。

台南市刑警大隊長林宏昇表示，洪政軍、孔祥志供詞反覆，不排除企圖誤導檢警偵辦步驟；全案與外界沸沸揚揚的光電利益及正副議長選舉是否有關會持續釐清，「證據到哪就辦到哪。」

洪政軍、孔祥志案發後潛逃大陸落網，前天被押返台灣。洪政軍初步向警方供稱，教唆開槍動機就是外界傳聞沸沸揚揚的光電利益。他供稱，不滿郭再欽光電利益「整碗端走」，且不履行已故學甲聞人陳世銘生前協調工程分配事項，又耳聞郭再欽要動用警政關係全力追緝遭通緝的他，才策畫這起槍擊案報復。孔祥志也承認洪教唆他開槍。

洪政軍供稱，犯案槍枝已在搭漁船逃亡大陸途中丟棄大海，槍枝來源是在押的「金龍」蔡金郎向綽號「阿達仔」所提供。警方昨傳喚兩人多名友人釐清逃亡過程、使用交通工具及相關案情細節，幹員認為兩人供詞避重就輕。

洪政軍、孔祥志如何偷渡過程眾說紛紜，曾傳言在嘉義布袋或台中沿海，但警方專案小組查證後表示，兩人去年11月某日從台南安平港搭漁船偷渡到對岸，在福建泉州一處公寓同住，上月18日遭大陸公安逮捕，至於接應者及幕後藏鏡人是誰？將持續追查。

槍擊 偷渡 通緝

上一則

父母丟下3兄弟 警交代店家無限供餐

下一則

國防部推修全民防衛動員法 綠委：對「惡鄰」備而不用

延伸閱讀

88槍案嫌遣返 陸委會感謝對岸動通報

88槍案嫌遣返 陸委會感謝對岸動通報
押回88槍擊案 警高層：陸主動通知釋善意 互動回溫

押回88槍擊案 警高層：陸主動通知釋善意 互動回溫
光電利益牽扯政治角力 恐有未爆彈

光電利益牽扯政治角力 恐有未爆彈
槍擊案療傷 蒙市從心關懷

槍擊案療傷 蒙市從心關懷

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知