88槍案嫌犯：不滿光電利益被整碗端走

台南學甲槍擊案槍手孔祥志押解回台南，檢方複訊後，向台南地院聲押禁見，另通緝中的洪政軍則發監執行。(本報資料照片)

台南學甲88槍槍擊 案嫌犯洪政軍昨天承認教唆孔祥志開槍。洪供稱，不滿在押的民進黨前中執委郭再欽獨攬光電工程「整碗端走」，又耳聞郭動用警政關係追緝遭通緝 的他，才憤而教唆開槍；前台南市議員謝財旺因與郭「走很近」，也列為開槍警告對象。

警方偵詢後依槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦，孔祥志昨晚遭聲押，洪政軍另案發監執行。

這宗槍擊案牽扯出政商、黑金掛鉤等爭議，變成去年九合一選戰的焦點。警方調查，謝財旺的姪子謝俊誠涉嫌載楊展華北上向提供槍枝的蔡金郎取槍，楊展華把槍給洪政軍，洪交給孔祥志開槍。謝財旺曾表示，全案無關光電利益而是政治因素，但他昨天手機不通，剛選上市議員的女兒謝舒凡也聯絡不上。

台南市刑警大隊長林宏昇表示，洪政軍、孔祥志供詞反覆，不排除企圖誤導檢警偵辦步驟；全案與外界沸沸揚揚的光電利益及正副議長選舉是否有關會持續釐清，「證據到哪就辦到哪。」

洪政軍、孔祥志案發後潛逃大陸落網，前天被押返台灣。洪政軍初步向警方供稱，教唆開槍動機就是外界傳聞沸沸揚揚的光電利益。他供稱，不滿郭再欽光電利益「整碗端走」，且不履行已故學甲聞人陳世銘生前協調工程分配事項，又耳聞郭再欽要動用警政關係全力追緝遭通緝的他，才策畫這起槍擊案報復。孔祥志也承認洪教唆他開槍。

洪政軍供稱，犯案槍枝已在搭漁船逃亡大陸途中丟棄大海，槍枝來源是在押的「金龍」蔡金郎向綽號「阿達仔」所提供。警方昨傳喚兩人多名友人釐清逃亡過程、使用交通工具及相關案情細節，幹員認為兩人供詞避重就輕。

洪政軍、孔祥志如何偷渡 過程眾說紛紜，曾傳言在嘉義布袋或台中沿海，但警方專案小組查證後表示，兩人去年11月某日從台南安平港搭漁船偷渡到對岸，在福建泉州一處公寓同住，上月18日遭大陸公安逮捕，至於接應者及幕後藏鏡人是誰？將持續追查。