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雙北紀念228 台南除名中山、中正堂

台灣新聞組／綜合26日電

二二八紀念日將至，北市府將舉辦紀念會，前總統馬英九及蔣萬安均會出席，新北市長侯友宜將前往三重二二八和平公園獻花，向罹難者家屬致意。台南市政府為強調落實轉型正義，對里民活動中心掛有「中山堂」或「中正堂」名稱進行清除，藍議員批太過政治，應以正常心看待歷史的一部分。

蔣萬安說，文化局依過去慣例邀請馬前總統出席二二八紀念會，二二八對受難者家屬是心中的傷痛，也是歷史的傷痕，希望紀念會能夠撫慰家屬的心情。

民進黨北市議員王世堅說，蔣萬安承繼蔣家遺留的資源跟光環，對蔣家過去所犯的罪行要一肩扛起，他要以二二八受害家屬身分向蔣萬安提鄭重要求，就是應向全體二二八受難家屬認錯、道歉。

國民黨主席朱立倫指出，蔣萬安是國民黨中生代中，最重視轉型正義、推動和平紀念日最認真，相信蔣萬安市長會更重視，讓大家感受到整個社會的和平跟愛。

此外，台南市府清查全市里民活動中心，仍有1處掛有「中山堂」、30處掛有「中正堂」，市長黃偉哲表示，因應時代變遷，把舊有「中正堂」與「中山堂」改為所在里的名稱更符合需求，也是落實轉型正義精神。

國民黨議員蔡育輝批，去蔣化及去中化都太過政治化，應正常心看待歷史的一部分。民政局長姜淋煌表示，依「台南市里社區活動中心設置使用管理辦法」規定，活動中心名稱應冠以區名及所在地里名。

二二八 國民黨 馬英九

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