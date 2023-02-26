民進黨預言「腥風血雨」 侯友宜：人民利益擺前面

新北市長侯友宜說他現在是新北市長，不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面。(本報資料照片)

針對新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩說，若侯友宜 參選2024，可預見議會會有腥風血雨。侯友宜回應指出，他現在是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面，大家好好攜手合作。

侯友宜昨天上午到萬里觀光公園參加「萬金杜鵑移動花聚落」開展時，媒體詢問「腥風血雨」說的看法。他說，其實他現在是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，大家好好攜手合作。

至於昨天去觀禮被民進黨議員大酸，國民黨議員也抱不平，侯友宜表示，謝謝議員們大家要齊心齊力關心新北市的大小事，議員有監督的責任，新北市有責任把事情做好，大家不管在哪一個角度，府會都要齊心協力、共同面對，新北市還有待議員和市政府並肩作戰，讓新北市今天會超過昨天，明天會比今天更好。

國民黨2024總統人選未定，但黨內有傳聞，6月將徵召新北市長侯友宜參選總統。民眾黨主席柯文哲 昨天被問及是否跟鴻海創辦人郭台銘 保有合作空間，他表示，團結一切可以團結的力量，照自己的步調走就好。

柯文哲昨天再度挑戰騎單車「一日北高」活動，台北市前副市長黃珊珊也陪同柯文哲參與，黃珊珊4月初也將與柯文哲一起訪問美國。柯文哲說，黃珊珊只是參與其中一部分，地點好像是在紐約，至於是否為「柯珊配」起手式，柯文哲直呼「想太多」。

由於郭台銘近日動作頻頻，柯文哲表示，「這也沒有什麼」，郭就是比較關心國家事務的一個國民，只是聲量比較大，就常常發表言論，很正常，就當作有人在關心時政，給予一些意見，「只是他聲量比較大而已」。