民進黨預言「腥風血雨」 侯友宜：人民利益擺前面
針對新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩說，若侯友宜參選2024，可預見議會會有腥風血雨。侯友宜回應指出，他現在是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面，大家好好攜手合作。
侯友宜昨天上午到萬里觀光公園參加「萬金杜鵑移動花聚落」開展時，媒體詢問「腥風血雨」說的看法。他說，其實他現在是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，大家好好攜手合作。
至於昨天去觀禮被民進黨議員大酸，國民黨議員也抱不平，侯友宜表示，謝謝議員們大家要齊心齊力關心新北市的大小事，議員有監督的責任，新北市有責任把事情做好，大家不管在哪一個角度，府會都要齊心協力、共同面對，新北市還有待議員和市政府並肩作戰，讓新北市今天會超過昨天，明天會比今天更好。
國民黨2024總統人選未定，但黨內有傳聞，6月將徵召新北市長侯友宜參選總統。民眾黨主席柯文哲昨天被問及是否跟鴻海創辦人郭台銘保有合作空間，他表示，團結一切可以團結的力量，照自己的步調走就好。
柯文哲昨天再度挑戰騎單車「一日北高」活動，台北市前副市長黃珊珊也陪同柯文哲參與，黃珊珊4月初也將與柯文哲一起訪問美國。柯文哲說，黃珊珊只是參與其中一部分，地點好像是在紐約，至於是否為「柯珊配」起手式，柯文哲直呼「想太多」。
由於郭台銘近日動作頻頻，柯文哲表示，「這也沒有什麼」，郭就是比較關心國家事務的一個國民，只是聲量比較大，就常常發表言論，很正常，就當作有人在關心時政，給予一些意見，「只是他聲量比較大而已」。
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