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缺蛋、缺水、缺藥 陳建仁首度備詢 挨轟「3缺內閣」

記者周佑政、程遠述、歐陽良盈／台北25日電
缺藥危機從社區藥局擴大到醫院，健保署原訂24日公告藥價調整，但預計延至3月1日。（記者許正宏／攝影）
缺藥危機從社區藥局擴大到醫院，健保署原訂24日公告藥價調整，但預計延至3月1日。（記者許正宏／攝影）

行政院長陳建仁昨天首度赴立法院施政報告並備質詢，由於近期台灣面臨缺蛋、缺水、缺藥，朝野立委質詢大多聚焦民生經濟議題，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，陳內閣根本已成「三缺內閣」；陳建仁回應，三缺都有理由，而且問題正在解決也有改進。

立法院新會期上周開議，因國民黨杯葛議事，陳建仁備詢處女秀喊卡，昨天順利站上備詢台。曾銘宗說，號稱溫暖堅韌的陳內閣，結果卻缺蛋、缺水、缺藥，陳內閣已被外界認為是「三缺內閣」。陳建仁表示，「三缺」都有理由，例如與氣候、國際供應鏈斷鏈等有關係，但現在有改進了。

曾銘宗追問今年是否會缺電，陳建仁說，目前供電量穩定，「今年比較放心」。對於南部缺水，陳建仁說，缺水和天候有關係，目前估計中北部水量穩定。但曾銘宗不滿，反批「有沒有缺水看天，那擲筊就好了啊。」

陳建仁昨天首度備詢，對部分政策數據說法不太精確，遭部會首長當場「糾正」。例如民進黨立委李昆澤詢問勞保撥補問題，陳建仁表示，四年來總計撥補勞保基金「1740億」（台幣，下同，約56.7億美元），一旁的勞動部長許銘春趕緊提醒陳揆是1470億。

由於全球原料藥短缺，缺藥危機從社區藥局擴大到醫院，健保署近期調整健保藥價，原訂昨天公布調降品項與藥價，但醫院代表臨時於會議中提出，多達二、三十項藥品取得也有困難，健保署決議重新計算受影響藥品，最快3月1日公告、4月1日上路。

除了缺蛋外，國產白肉雞也拉警報，由於國內外皆爆發禽流感，大量撲殺雞隻，無法自國外進口雞肉情況下，雞肉供需失衡，雞胸肉、腿肉和翅膀價格將持續向上，恐影響國產雞肉供應，以目前一片雞排價格約80-95元，業者認為，缺肉高峰將落在4-5月，最受歡迎的民生小食雞排，恐會出現「百元」高價。

距離2024年總統大選剩下不到一年時間，曾銘宗問陳建仁是否會參選，陳建仁表示，「沒有這回事」

健保 國民黨 供應鏈

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