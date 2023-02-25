觀察站／「大仁哥」備詢初登場 頻看稿多實問虛答

行政院長陳建仁（左）24日首度備詢，將四年來總計撥補勞保基金1470億台幣，口誤說成「1740億台幣」，遭勞動部長許銘春（右）立即更正。（記者蘇健忠／攝影）

行政院長陳建仁24日首度到立法院施政報告並備質詢，「大仁哥」備詢初登場，問答過程平和，和時常與立委「吵架」的前任閣揆蘇貞昌相比，風格大不同，陳揆幾乎沒出現反質詢、打斷立委的情形。不過陳建仁面對行政院前發言人陳宗彥案，或攸關民生經濟的尖銳問題時，則常停頓、低頭看稿，力求首秀「不出包」。

陳建仁24日上台雖看得出表情略帶緊張，但大多政策數字都還能回答出來，但有時也需部會首長提點，還被官員「糾正」。對於何時不缺蛋、電價上漲和勞保改革等重大議題上，陳建仁則幾乎以「再研議」、「待審議」、「需考量綜合因素」等制式答案回應，展現謹慎性格同時，也讓質詢立委不滿認為陳揆「實問虛答」。

陳建仁首度備詢，看得出事前有做功課，除議場原本就設有大螢幕，能看清楚立委的質詢問題，陳建仁也自帶「作答文件」上備詢台。不過當陳建仁被問及「要不要為陳宗彥道歉」、「行政院還有沒有未爆彈」等政治性較高的問題時，陳建仁頻頻「卡住」，甚至低頭看稿才答詢。

蘇貞昌口才便給，經常雄辯滔滔、在備詢時與立委「直球對決」，但蘇貞昌個性火爆，對於立委的尖銳質詢，時常「反挑釁」，政壇私下常形容蘇是「吵架王」。相較之下，陳建仁顯得謹慎小心，不多開話題，同時身段也很柔軟，答詢過程氣氛平和，連國民黨 立委謝衣鳳請陳建仁在質詢台稍微坐休息，陳建仁也客氣婉拒。

有在野黨立委表示，陳建仁首次備詢算勉強及格，對爭議問題都迴避未答，各在野黨第一天也較「給面子」，沒下手太重，將來面對更強烈的選舉與政治攻防，才是陳建仁挑戰的開始。