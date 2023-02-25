我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

觀察站／「大仁哥」備詢初登場 頻看稿多實問虛答

記者 程遠述
行政院長陳建仁（左）24日首度備詢，將四年來總計撥補勞保基金1470億台幣，口誤說成「1740億台幣」，遭勞動部長許銘春（右）立即更正。（記者蘇健忠／攝影）
行政院長陳建仁（左）24日首度備詢，將四年來總計撥補勞保基金1470億台幣，口誤說成「1740億台幣」，遭勞動部長許銘春（右）立即更正。（記者蘇健忠／攝影）

行政院長陳建仁24日首度到立法院施政報告並備質詢，「大仁哥」備詢初登場，問答過程平和，和時常與立委「吵架」的前任閣揆蘇貞昌相比，風格大不同，陳揆幾乎沒出現反質詢、打斷立委的情形。不過陳建仁面對行政院前發言人陳宗彥案，或攸關民生經濟的尖銳問題時，則常停頓、低頭看稿，力求首秀「不出包」。

陳建仁24日上台雖看得出表情略帶緊張，但大多政策數字都還能回答出來，但有時也需部會首長提點，還被官員「糾正」。對於何時不缺蛋、電價上漲和勞保改革等重大議題上，陳建仁則幾乎以「再研議」、「待審議」、「需考量綜合因素」等制式答案回應，展現謹慎性格同時，也讓質詢立委不滿認為陳揆「實問虛答」。

陳建仁首度備詢，看得出事前有做功課，除議場原本就設有大螢幕，能看清楚立委的質詢問題，陳建仁也自帶「作答文件」上備詢台。不過當陳建仁被問及「要不要為陳宗彥道歉」、「行政院還有沒有未爆彈」等政治性較高的問題時，陳建仁頻頻「卡住」，甚至低頭看稿才答詢。

蘇貞昌口才便給，經常雄辯滔滔、在備詢時與立委「直球對決」，但蘇貞昌個性火爆，對於立委的尖銳質詢，時常「反挑釁」，政壇私下常形容蘇是「吵架王」。相較之下，陳建仁顯得謹慎小心，不多開話題，同時身段也很柔軟，答詢過程氣氛平和，連國民黨立委謝衣鳳請陳建仁在質詢台稍微坐休息，陳建仁也客氣婉拒。

有在野黨立委表示，陳建仁首次備詢算勉強及格，對爭議問題都迴避未答，各在野黨第一天也較「給面子」，沒下手太重，將來面對更強烈的選舉與政治攻防，才是陳建仁挑戰的開始。

國民黨

上一則

恩恩案告過失致死 侯友宜等4人不起訴

下一則

上校簽投降承諾書收賄洩密 重判7年半

延伸閱讀

2000億救台電 陳建仁：維持合理電價

2000億救台電 陳建仁：維持合理電價
施政報告 「實權副院長」鄭文燦先上陣「喬」法案

施政報告 「實權副院長」鄭文燦先上陣「喬」法案
綠大撒幣 藍堅持普發現金1萬 陳建仁2月24日再報告

綠大撒幣 藍堅持普發現金1萬 陳建仁2月24日再報告
陳宗彥捲11年前性醜聞請辭 陳建仁：已准辭、尊重司法

陳宗彥捲11年前性醜聞請辭 陳建仁：已准辭、尊重司法

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27
台南醫師王文哲提出妻子蕭嘉蓉與王建民兩人2014年12月至2015年11月間截圖記錄，計有3大本、訊息共約4萬則。(記者邵心杰／攝影)

王建民捲緋聞 女醫夫曝4萬則對話 印成3本厚書

2023-02-23 02:18

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔