跨局處「喬事」 陳宗彥關說再爆新事證

行政院前發言人陳宗彥遭爆11年前接受業者性招待，民眾黨立委陳琬惠昨再揭新事證，她公布一份2013年，陳宗彥向業者王孝瑋說明「喬事進度」的對話截圖，呼籲檢調積極偵辦。國民黨 昨也到監察院告發此案，要求立案調查，追究陳宗彥行政責任和政治責任。

陳琬惠昨天出示2013年12月16日陳宗彥與業者王孝瑋的對話截圖。陳宗彥對王孝瑋說「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，王回答「知道了，謝謝」，約一小時後，陳宗彥就LINE 告知王孝瑋「經發已處理好」。

她揶揄，陳宗彥「跨局處喬事有效率又十分迅速」，一個小時左右事情就處理好了。對於法務部長蔡清祥日前受訪時說，無論立委質詢如何夾殺，他都會直球對決；陳琬惠說，「管你是直球、曲球還是蝴蝶球都好，重點是要打擊出去」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨質詢行政院長陳建仁時也問到，陳宗彥接受性招待，陳建仁是否知情？陳建仁說，事前確實不知道這件事，第一時間得知「是有點震驚」。

曾銘宗說，陳宗彥歷任高階官員職位，也是副總統賴清德 任台南市長時的官員，「你和賴清德要不要道歉？是否應負責？」行政團隊「是否還有未爆彈？」

陳建仁說，任用陳宗彥是因可以在發言人職務扮演很好角色，考量陳宗彥是稱職發言人，而現在該案已進入司法調查，尊重司法查清楚處來龍去脈，且他認為「應該沒有未爆彈」。

國民黨立委謝衣鳳表示，陳宗彥事件發生在2013年，外界別以為時間過十年就無法可罰，總統府前發言人丁允恭也是因過去高雄市府不當行為遭懲戒，呼籲相關單位追究陳宗彥責任。