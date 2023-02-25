南投立委補選 綠追打豪宅、訪陸 藍營選將提告

民進黨批評國民黨候選人林明溱(左)任南投縣長時，5年出國破百趟。國民黨則發聲明反駁表示，林明溱公務出訪是為南投拚經濟，且民進黨數字有誤。(圖：林明溱競選總部提供)

南投縣立委補選將進入倒數黃金周，遇上228連假，藍綠助選大咖雲集，國民黨 主席朱立倫與四都市長、縣市長輪流為林明溱造勢。民進黨 主席賴清德 今起三天進駐南投，選前之夜除了賴，蔡英文總統和直轄市長也來造勢尬場。選戰黃金周成基層員警「天堂路」，抱怨連連。

南投立委補選在國、民兩黨主席朱立倫、賴清德強力運作下，規格直逼大選，賴清德、朱立倫周周輔選，由黨中央派員進駐調度選戰，不僅派系動員，更發動網路空戰，記者會、直播隔空交火，讓「以和建縣」的南投，充滿硝煙味。

補選3月4日投開票，林明溱、蔡培慧選情膠著，倒數最後一周，藍綠大咖壓境，就是要搶下這席立委。

林明溱昨由朱立倫領軍在竹山、鹿谷等地掃街，今天是立委江啟臣、台北市長蔣萬安拜票，26日由新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑竹山、水里掃街。27日嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善及朱立倫等助陣。28日則是桃園市長張善政，3月3日選前之夜，朱立倫帶領張善政、盧秀燕、黃敏惠陪著林明溱守護南投。據了解，中廣董事長趙少康、鴻海創辦人郭台銘也會助選。

賴清德從今起一連3天進駐南投，陪同蔡培慧到各鄉鎮9間宮廟參香。行政院院長陳建仁26日、副院長鄭文燦27日趕赴南投為蔡培慧造勢。選前之夜，蔡英文、賴清德、高雄市長陳其邁等大咖都會到南投為蔡集氣。

藍綠交火激烈，民進黨追打國民黨候選人林明溱豪宅、出訪大陸次數，林明溱縣長任內到2020年1月疫情前，縣長及縣府人員5年多達133次出訪，花費數千萬台幣公帑，考察報告全不公開，令人懷疑到底是公務出訪還是出遊？