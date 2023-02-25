「若參選議會將腥風血雨」綠邀觀禮卻圍剿 侯友宜淡定

新北市長侯友宜24日出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，遭到綠營輪番針對性發言，火藥味十足。（記者葉信菉／攝影）

新北市長侯友宜 是否代表藍營參選2024總統還未定，但民進黨 新北市議會黨團昨舉辦幹部交接典禮，邀侯友宜出席，並提前開嗆，若侯友宜接受國民黨 徵召參選2024，市政將停擺，「可預見議會將腥風血雨。」侯友宜說，人民的利益一定遠超過黨派、個人，他在新北市13年，仍一本初衷努力打拚。藍營則批，民進黨邀大家觀禮，卻酸言酸語，盡失主人風度。

民進黨團前任總召陳啟能交棒給新任總召鄭宇恩，交接典禮中，綠營輪番針對侯友宜，火藥味十足，鄭宇恩致詞時，不忘隨時看向站在一旁的侯友宜與市府機關首長們，但侯並未有太多情緒反應。

鄭宇恩點出，侯友宜在擔任領頭羊角色，若這時參選2024總統，甚至接受國民黨徵召，相信市政會停擺，甚至可間議會將有一場腥風血雨。鄭宇恩更以2014新北是前市長朱立倫的例子為例，請侯友宜跟著他們為市民打拚。

中央黨部政策會執行長羅致政說，市府最近傳出涉及貪汙、甚至被檢調約談收押，很多局處出現問題，凸顯在野黨監督重要性，議會黨團要扮演忠誠、負責任及爭取在新北巿重返執政的在野黨，也喊話侯友宜「不只好好做事，還要好好做滿。」

侯友宜致詞時表示，國家人民的利益一定遠超過黨派更超過個人，相信不要分你我、族群、黨派，大家攜手合作，新北一定會更好。他說，他在新北13年，連任的議員了解他做事態度，新議員也期待大家一棒接一棒，把事情做好，面對很多新挑戰，仍一本初衷努力打拚，期待未來在議會監督下，展開的里長座談會，議員有空也來參與，讓新北市的明天比今天更好。

國民黨團書記長廖先翔事後批，民進黨邀大家觀禮，卻酸言酸語，盡失主人風度，整場儀式淪為總統立委選舉攻防舞台。

國民黨團副書記長江怡臻表示，代表民進黨主席賴清德參加交接的羅致政，不談如何協助新北變得更好，卻大談重返執政，抨擊地方政府，讓受邀前來祝福的侯友宜、市府同仁及國民黨議員感到尷尬，令人非常遺憾。