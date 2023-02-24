立院綠白合 藍營失環衛召委 不利疫苗查弊

立法院教育及文化委員會舉行召委選舉，在民進黨團支持張其祿（左）情況下，張其祿和國民黨立委萬美玲（右）各獲四票，經抽籤後由張其祿當選。（記者潘俊宏／攝影）

立法院昨舉行委員會召委選舉，民進黨 立院黨團拿下九席召委，國民黨 團拿下六席召委；民眾黨團選擇「綠白合」，與民進黨團合作，讓民眾黨立委張其祿奪教育 及文化委員會一席召委。時代力量投藍，讓國民黨在交通委員會安全奪席。而衛環委員會二席召委都掌握在民進黨手中，恐不利日後在野黨追查疫苗弊案。

昨天立院召委選舉，內政、外交及國防、經濟、財政、司法及法制委員會，都由推舉方式產生，教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會，則透過投票選出新會期召委。

民進黨團在教育及文化委員會支持張其祿，民進黨立委范雲首先獲得五票當選，張其祿和國民黨立委萬美玲各獲得四票，經抽籤後由張其祿當選另一席召委。

社福及衛生環境委員會，民眾黨立委吳欣盈票投民進黨人選，民進黨立委吳玉琴、邱泰源各獲得五票當選，其他人選分別為國民黨立委林為洲四票、時力立委王婉諭一票，民進黨團兩席召委席次全拿。

此外，過去被視為「小綠」的時代力量，這次則有立委「投藍」。時力立委陳椒華在交通委員會票投國民黨立委陳雪生，陳雪生首先獲得五票當選，民進黨立委許智傑、何欣純則各獲四票，經過黨團協調後由許智傑出任召委。

時力黨團表示，考量鏡電視案仍需持續監督和追蹤，民進黨團在鏡電視案爆發以來，在交通委員會屢次表決反對、封殺時力黨團要求成立調閱小組等護航等作為，如果讓民進黨團掌握兩席召委，等於讓鏡電視案在毫無立法院監督力道下輕鬆闖關。

陳椒華表示，過去一年她在交委員會最大的遺憾是，追究黨政軍高層介入鏡電視執照核發的爭議及責任，一再被執政黨杯葛，未能將真相釐清，這屆立院會期最後一年，她會為鏡電視案繼續把關。

國民黨立委賴士葆則認為，民進黨團總召柯建銘、民進黨立委邱泰源親訪吳欣盈拉票，因知道衛環委員會是行政院長陳建仁的致命傷，所以一定要拿下這一席，而國民黨團未來對於要排疫苗等相關案恐有難度，但仍會持續努力監督。