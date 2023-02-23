備戰2024 民進黨總統提名人選拍板4/24公告

民進黨22日通過2024年初選選務，賴清德說要用具體作為找回年輕人對民進黨的認同。(本報資料照片)

民進黨 昨天中常會通過2024年總統、區域立委提名 初選選務工作日程。依黨中央規畫，將在4月12日中執會正式公告總統提名人選，但若同額登記參選，最快3月就能底定。立委部分，將在5月15日公告區域立委提名名單；若總統同額登記，因不需要執行初選民調 ，將再提前一周完成區域立委提名。

民進黨規畫，3月22日中執會將審查初選候選人資格，若只有一人登記，將停辦初選民調，形同提前底定總統提名人選；若超過一人以上登記初選，中執會將協調總統初選參選人，預計至3月28日止，若協調不成，將於3月30日到4月4日進行總統初選政見發表會，並在4月6日到10日進行總統初選電話民調，4月12日正式公告民進黨提名總統人選。

立委初選部分，提名策略小組將規畫「立委初選區」提名名額，3月9日公告立委初選選舉事宜，立委初選登記為3月20日到24日，4月12日將審查立委初選候選人資格同時進行協調，4月18日立委初選協調截止，4月19日中常會辦理立委初選民調分組抽籤，4月24日到5月12日執行黨內立委初選民調，若有必要延長一周，預計5月17日中執會公告區域立委參選人提名名單。

昨天會中也通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」。民進黨人士表示，本屆總統初選將納入手機民調，但詳細內容、家戶電話及手機民調占比均未定，有待下次中執會討論。

民進黨中常會昨邀中研院社會學研究所所長陳志柔專案報告「台灣青年政治認同的變動」。黨主席賴清德聽取報告後指出，2022年選舉民進黨雖然挫敗，但從報告內容看得出來，民進黨的社會支持基礎並沒有潰散，如何讓沒有出來投票的支持者信心回籠，這是接下來大家要努力的方向；在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，民進黨也要用具體作為，找回年輕人對民進黨的認同。