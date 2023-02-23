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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

黑白集／台南酒店老闆 搖身變光電主席

黑白集

台南早年被譽為「民主聖地」，近年被稱為「光電之都」，充滿光榮感。想不到，一個酒店業者短短幾年內搖身變成光電大亨，其奇蹟的起點也發生在台南。陳宗彥接受性招待案的酒店業者連恆，正是這故事的主角。

連恆當年在台南經營3家酒店，10年前因「妨害風化」等25項罪名被訴，經認罪協商判刑1年10個月，易科100萬（台幣，下同，約3.3萬美元）罰金了事。陳宗彥則未被傳喚，官做到中央。幾年後連恆再度現身，已是堂堂光電公司「力歐新能源」主席，西裝筆挺地在台上和桃園市長鄭文燦簽署合作備忘錄。酒店通往光電之路，如此之近。

連恆從「八大行業」躍居「光電產業」老闆，完全是拜蔡總統能源政策之賜。政府推動能源轉型的同時，「有眼光」的八大業者也順風轉型，寫下台灣「產業升級」的標竿故事。據稱，這家公司光在六都交通號誌不斷電系統就標下24案，金額達9000多萬元。

「光電」和台南的瓜葛綿綿密密。台南是台灣光電第一大城，全台每發三度光電，就有一度來自台南。然而，八八槍擊案、議長賄選案都與光電利益有關，遭收押的經發局長陳凱凌是台南光電產業推手，他所涉的性招待和瀆職也和光電有關。

看到那麼多綠營官員因光電利益而墮落，而酒店業者則因結交官員而變身光電老闆，我們笑得出來嗎？

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