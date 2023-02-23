遇陳揆轉彎？ 疫苗案未提糾正 監院有異見

歷時20個月調查的監察院「疫苗採購與整備案」，社福衛環委員會昨天通過查案監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所提調查報告，最終僅促請衛福部、行政院檢討改進。由於未提糾正案，現場不同意見砲聲隆隆，外界也質疑疫苗案是遇到行政院長陳建仁就轉彎。

全案早在去年底就提出報告，卻一波三折；4位監委提出的第一版調查報告，由於未提出糾正案，在去年12月的社福衛環委員會首度提出時，即引發其他監委質疑力道不足，加上仍有細節待衛福部補資料，以自行撤案草草收場。原預計上個月再次闖關，傳出擬提糾正案機率高，卻再轉彎，連議程都沒排上；最終昨天才通過。

主查監委林郁容昨在會中表示，疫苗案如果要探討的標的是科學，那要針對事實去討論；但若是政治則不然。林說，他想以科學來處理這個案子，但這個議題已經泛政治化，監院調查報告怎樣都避不掉，如何寫外界都會有意見。

據悉，委員會雖同意通過調查報告，但數位列席的監委多認為，調查報告沒有提出糾正，力道不足，恐無法向社會交代。一位有地方政府背景的監委現場質疑，行政院前院長林全主導的東洋公司採購疫苗為何破局？政府究竟有沒有阻擋民間購買疫苗？這些民眾高度關注事項，難道衛福部、行政院都沒有一點疏失嗎？沒有提出糾正案的這個決定，提案監委有必要自己向外界好好說明。

上屆監委末期，由於馬系、蔡系監委人數幾乎勢均力敵，只要牽涉政治的案子，在院內討論時，幾乎都引發另一派系監委提出不同意見。如今第六屆監委意識形態趨於一致，此場景已鮮少上演；但一改再改的疫苗案，昨天在委員會中引發諸多不同看法。連自己人都有意見的調查結果，足見問題重重。

調查報告不糾正衛福部，令外界質疑疫苗案遇到陳揆就轉彎？並且，調查報告對於東洋採購為何破局、政府有無阻擋民間採購疫苗、高端疫苗 有無弊端等民眾關注的議題全交代不清，也無怪乎如此調查報告要監院全體背書，會引發諸多內部不同意見。