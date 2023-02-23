我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

核二2號機除役 水力補核電？ 台中市長盧秀燕憂缺水

台灣新聞／台北23日電
台中市長盧秀燕（圖前）、立委江啟臣（圖中）22日會同水利署官員到石岡水壩會勘。(記者林佩均／攝影)
台中市長盧秀燕（圖前）、立委江啟臣（圖中）22日會同水利署官員到石岡水壩會勘。(記者林佩均／攝影)

核2廠2號機組3月中旬將停機除役，經濟部長王美花打包票台灣不會有缺電問題，國民黨立委王鴻薇前天批評這種發言根本就是缺德。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰昨表示，大潭電廠8號機夏天之前將上線運轉，今年應不會缺電。台中市長盧秀燕視察石岡壩時，呼籲中央別為水力發電造成中部地區缺水。

南部地區久旱不雨，繼2月高雄水情燈號由藍燈「正常」轉為綠燈「提醒」，3月起嘉義地區也預計將從綠燈轉黃燈「減壓供水」，台南地區則由黃燈轉橙燈「減量供水」。盧秀燕22日會同經濟部水利署副署長黃宏莆等人會勘石岡壩，盧表示，台中是水力發電重要地區，水力發電若沒調度好，為了發電一直把水流掉，就會造成中部缺水。

盧秀燕提醒經濟部管電與水，不要台電的發電量夠用，董事長不會被罵，反而是水利署長因為缺水被罵，呼籲中央應優先保障民生用水，今年雨量偏少，中央用水發電更要謹慎評估。

立委江啟臣則指出，經濟部日前提出，將核二廠2號機組停機除役，由水力發電補電，水力發電屬綠色能源，應該是輔助，而不是主要；萬一因水力發電導致民生用水問題，恐得不償失。

洪申翰對此指出，核2廠2號機預計3月14日除役，政府已規畫大潭電廠8號機，最快能在夏季的用電尖峰前上線運轉，且裝設容量還比核2廠2號機來得大。

洪申翰說，台灣水力發電運作方式已跟過去有很大不同，現在主要是把水力發電當作抽蓄發電使用，重鎮是在大甲溪流域，即使今年南部的水情看起來比較差，但並不太影響整體電力系統運作。

黃宏莆表示，會在用水總量管控下，讓台電依照尖峰用電需求適量發電。目前鱺魚潭水庫、德基水庫的水情都比歷年要好，預估台中5月底前均能正常供水。

台中市長盧秀燕、立委江啟臣22日會同水利署官員到石岡水壩（圖）會勘。 (記者林...
台中市長盧秀燕、立委江啟臣22日會同水利署官員到石岡水壩（圖）會勘。 (記者林佩均／攝影)

國民黨 江啟臣 民進黨

上一則

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

下一則

美台高層國安對話 特殊管道檯面化

延伸閱讀

區域治理因人設事 綠營高牆擋福祉

區域治理因人設事 綠營高牆擋福祉
郭台銘侯友宜競合 朱立倫：藍不能分裂

郭台銘侯友宜競合 朱立倫：藍不能分裂
串連中台灣治理平台 盧秀燕被拱選總統

串連中台灣治理平台 盧秀燕被拱選總統
六都市長列席行政院會 侯張盧籲修財劃法

六都市長列席行政院會 侯張盧籲修財劃法

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展