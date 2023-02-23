核二2號機除役 水力補核電？ 台中市長盧秀燕憂缺水

台中市長盧秀燕（圖前）、立委江啟臣（圖中）22日會同水利署官員到石岡水壩會勘。(記者林佩均／攝影)

核2廠2號機組3月中旬將停機除役，經濟部長王美花打包票台灣不會有缺電問題，國民黨 立委王鴻薇前天批評這種發言根本就是缺德。民進黨 立法院黨團副幹事長洪申翰昨表示，大潭電廠8號機夏天之前將上線運轉，今年應不會缺電。台中市長盧秀燕視察石岡壩時，呼籲中央別為水力發電造成中部地區缺水。

南部地區久旱不雨，繼2月高雄水情燈號由藍燈「正常」轉為綠燈「提醒」，3月起嘉義地區也預計將從綠燈轉黃燈「減壓供水」，台南地區則由黃燈轉橙燈「減量供水」。盧秀燕22日會同經濟部水利署副署長黃宏莆等人會勘石岡壩，盧表示，台中是水力發電重要地區，水力發電若沒調度好，為了發電一直把水流掉，就會造成中部缺水。

盧秀燕提醒經濟部管電與水，不要台電的發電量夠用，董事長不會被罵，反而是水利署長因為缺水被罵，呼籲中央應優先保障民生用水，今年雨量偏少，中央用水發電更要謹慎評估。

立委江啟臣 則指出，經濟部日前提出，將核二廠2號機組停機除役，由水力發電補電，水力發電屬綠色能源，應該是輔助，而不是主要；萬一因水力發電導致民生用水問題，恐得不償失。

洪申翰對此指出，核2廠2號機預計3月14日除役，政府已規畫大潭電廠8號機，最快能在夏季的用電尖峰前上線運轉，且裝設容量還比核2廠2號機來得大。

洪申翰說，台灣水力發電運作方式已跟過去有很大不同，現在主要是把水力發電當作抽蓄發電使用，重鎮是在大甲溪流域，即使今年南部的水情看起來比較差，但並不太影響整體電力系統運作。