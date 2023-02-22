前台南縣長蘇煥智：台南腐化來自中央
行政院前發言人陳宗彥被爆曾接受性招待，疑涉貪汙。國民黨立法院黨團昨質疑，據吹哨者資料，十多年前檢調立案偵辦，卻以查無不法簽結，但陳宗彥說他從來沒被約談過，調查過程有吃案之嫌、重創司法威信。前台南縣長蘇煥智則表示，台南政風腐化來自於中央，台南只是一個徵兆。
立委王鴻薇更批評，「當人民是白癡嗎？」國民黨團要求法務部兩周內提出專案報告。
王鴻薇質疑，當年台南地檢署前後任檢察長費玲玲、張文政，是誰簽結？有沒有受到指示？幕後是誰？
法務部長蔡清祥昨天表示，台灣高檢署已經深入查證，也指派主任檢察官組成專案小組全力查明真相，何時查清須視檢察官查證進度而定。
陳宗彥涉接受性招待爭議未歇，蘇煥智昨說，台南政風腐化造成全國性影響，相信其他地方也有類似情形。
蘇煥智去年台北市長選戰期間，公開批評蔡英文總統重用具黑道背景的前國策顧問黃承國擔任民進黨中常委，更擔任選舉操盤手，遭黃控告妨害名譽。蘇昨前往台北地檢署出庭，訊後請回。
針對陳宗彥案，蘇煥智說，如果上位者是黑道可以當中常委，下面當然會草偃風行；上位者價值崩潰，各地方黨部的價值就會跟著崩潰。
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