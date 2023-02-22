前台南縣長蘇煥智：台南腐化來自中央

行政院前發言人陳宗彥被爆曾接受性招待，疑涉貪汙。國民黨 立法院黨團昨質疑，據吹哨者資料，十多年前檢調立案偵辦，卻以查無不法簽結，但陳宗彥說他從來沒被約談過，調查過程有吃案之嫌、重創司法威信。前台南縣長蘇煥智則表示，台南政風腐化來自於中央，台南只是一個徵兆。

立委王鴻薇更批評，「當人民是白癡嗎？」國民黨團要求法務部兩周內提出專案報告。

王鴻薇質疑，當年台南地檢署前後任檢察長費玲玲、張文政，是誰簽結？有沒有受到指示？幕後是誰？

法務部長蔡清祥昨天表示，台灣高檢署已經深入查證，也指派主任檢察官 組成專案小組全力查明真相，何時查清須視檢察官查證進度而定。

陳宗彥涉接受性招待爭議未歇，蘇煥智昨說，台南政風腐化造成全國性影響，相信其他地方也有類似情形。

蘇煥智去年台北市長選戰期間，公開批評蔡英文 總統重用具黑道背景的前國策顧問黃承國擔任民進黨中常委，更擔任選舉操盤手，遭黃控告妨害名譽。蘇昨前往台北地檢署出庭，訊後請回。

針對陳宗彥案，蘇煥智說，如果上位者是黑道可以當中常委，下面當然會草偃風行；上位者價值崩潰，各地方黨部的價值就會跟著崩潰。