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黑白集／賴神折翼 蛋神鄭文燦登場

黑白集
台灣持續缺蛋年後再度惡化，行政院副院長鄭文燦視察賣場雞蛋銷售情形，同時走訪北市蛋行，由於官員到場，賣場不論是高價的冷藏蛋，還是平價常溫蛋，都架上滿滿。(記者曾吉松／攝影)
台灣持續缺蛋年後再度惡化，行政院副院長鄭文燦視察賣場雞蛋銷售情形，同時走訪北市蛋行，由於官員到場，賣場不論是高價的冷藏蛋，還是平價常溫蛋，都架上滿滿。(記者曾吉松／攝影)

民進黨主席賴清德進行黨務改革，親綠粉專群起痛批「送槍給對手」；偏偏，子弟兵陳宗彥涉喝花酒喬事中箭落馬，台南舊案壓垮「信賴」神話。賴神折翼，卻見行政院有個「蛋神」冉冉升空，副院長鄭文燦挾桃園經驗，擺出「滿蛋傳奇」。

綠營地方首長揮霍公帑美化治理，將政績吹捧如神蹟；氣球一旦戳破，真相不堪入目。林智堅去年因抄襲案及傷人棒球場，神功一夕破滅；賴清德則沒算到，他自豪的「台南新政」多年後竟因內鬥被拆台。大選前88槍轟破學甲爐碴舊案，接任黨魁碰上愛將陳宗彥被爆結交八大業者，戳穿新政底下原來黑黃者流挾黨證無所不能。

賴主席打黑金，法務部則重啟調查賴市府貪汙舊案，司法之錘敲打賴神的神壇。然而，檢調如今鐵腕偵辦台南市府舊案，卻對鄭文燦在桃園市長任內的豆腐渣工程弊案視若無睹；這難道只因燦哥高升「史上最有權副院長」？

鄭文燦入閣後，蔡總統和陳院長帶他榮返桃園視察，大讚政績。燦哥處理蛋荒，本著市長任內剪綵擺拍的執行力，要求業者調來雞蛋證明供應無虞。擺滿的貨架如供桌般澎湃，恭迎「蛋神」降臨，要把桃園神話寫出新篇章。

府院背書「桃園經驗」，造神不遺餘力。張善政要體檢公共工程破解神話，恐未若司法拆賴神神壇容易。

賴清德 氣球 張善政

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